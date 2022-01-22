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苗栗沙河溪整治工程發現一級保育魚類 工程緊急喊卡
去年初動工的苗栗縣頭屋鄉沙河溪沙河橋改建及上游護岸工程原定今年5月完工，但經林務局委託台大團隊調查發現，工程位於一級保育魚類「飯島氏銀鮈」的棲地熱區，縣府最近與相關單位會勘，決定先立即停工，並擬具6項友善棲地的改善措施，將邀學者專家研商對策。沙河橋進度現已達6成，停工前正趁枯水期趕工，縣府希望在不影響生態保育條件下，能爭取橋梁先復工，以免汛期來臨造成破壞。
沙河橋改建及沙河溪整治工程，水利署列入「重要河川環境營造計畫」補助6780萬元、縣府配合420萬元辦理，總經費達7200萬元，去年1月開工，工期經展延到今年5月，縣府盼完工後沙河溪符合河道治理需求，增進排洪、改善水患，保障沿岸居民生命財產安全。
縣府水利處指出，工程當初進行生態檢核時，已減少河道開挖及後續灘地植生，林務局委託大學團隊進行飯島氏銀鮈的棲地調查，初步發現沙河溪工程右岸箱籠區前的水域為棲地熱區，建議施工單位避免汙染水質、維持現況斷面，並啟動生態檢核異常環境通報。縣府1月17日會同二河局及新竹林管處等單位會勘後，決定立即停止臨河一側施作，並擬具右岸高灘地維持現況、混凝土塊勿堆置河道避免影響水體酸鹼值、維持河段基流量避免斷流現象等6項友善棲地改善措施。
二河局上午再度派員到場勘查，下周縣府也將邀學者、專家現勘。水利處副處長黃文璋表示，希望工程在不影響「飯島氏銀鮈」保育的情況下，能設法繼續進行，目前沙河橋的改建進度已過半，如持續停工，一旦汛期到來將對工程設施造成破壞，希望橋梁部分能爭取先復工。
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