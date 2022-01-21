竹市府人事異動 7名1級主管均齡49歲

新竹市政府今天公布人事異動，異動後1級局處主管平均年齡為49歲，市長林智堅表示，盼優秀團隊持續創造新竹人的幸福與光榮，傳承新竹經驗。

人事處今天於新竹市政府新聞稿指出，這次人事異動多由副主管陞任，異動後1級局處主管平均年齡為49歲，將持續帶領年輕團隊拚市政。除了警察局長已於1月17日就任、衛生局長從2月14日生效外，其餘主管職務均在1月21日生效。

新任民政處長張力可，歷任行政處長、民政處長及產業發展處長，公務歷練與資歷豐富。新任衛生局長吳欣席，目前為雲林縣執業眼科醫師，對公衛服務充滿熱忱。

新任工務處長葉時青，歷任香山區公所課長、工務處科長、工務處副處長，14年公務生涯有豐富的土木工程、營建歷練。新任產業發展處長許智堡，歷任產業發展處科長、行政處科長、行政處副處長，曾參與新竹公園與動物園改造、新竹漁人碼頭計畫等重大建設。

新任教育處長賴榮光在竹市府服務超過30年，歷任教育局課長、香山區與東區區公所區長、勞工處副處長、民政處副處長，歷練完整。都市發展處處長許志瑞，從基層開始即在都市發展處服務，專精於都市設計規劃，歷任都市發展處科長、副處長，推動城市都市計畫等。

城市行銷處長林正光歷任交通處科長、城市行銷處副處長，推動「進擊的公園」與「新竹公園與動物園再生」計畫，提供市民更好的休閒去處。新任警察局長郭士傑是雲林縣人，中央警察大學交通學系56期畢業，內外勤經驗豐富獲肯定。

人事處指出，林智堅上任後進用優秀人才，這次人事異動是他任內最大幅度人事調動，多由市府副主管陞任，拔擢6、7年級青壯派優秀幹部。