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竹市府修復南大路警察宿舍 變身下竹町

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹政府近年投入4572萬元修復火車站後站的南大路警察宿舍，並串聯鄰近下竹樹屋變身「下竹町」，將於大年初五2月5日起開放免費參觀。圖／新竹政府提供
新竹政府近年投入4572萬元修復火車站後站的南大路警察宿舍，並串聯鄰近下竹樹屋變身「下竹町」，將於大年初五2月5日起開放免費參觀。圖／新竹政府提供

新竹政府近年投入4572萬元修復火車站後站的歷史建築南大路警察宿舍，並串聯鄰近下竹樹屋變身「下竹町」，將於大年初五2月5日起開放免費參觀。開館首檔展覽邀請國寶級古蹟學者兼建築畫家李乾朗展出逾30幅珍貴手稿，並推出風吹藍染、玩印下竹、手捏陶築、日系禪繞畫等課程，下竹町也將定期舉辦活動，打造嶄新藝文聚落。

歷史建築南大路警察宿舍興建於1929至1935年間，為典型雙拼木造日式建築，屬1棟2戶建築、共計2棟4戶，見證後站黑金町、台鐵機務段及車站周邊發展歷史。

市長林智堅說，南大路警察宿舍過去曾面臨拆除命運，市府努力保存、爭取中央經費，2018年啟動老樹保留、老屋活化的「老樹舍計畫」，重新修復南大路警察宿舍，保留初建時的竹編牆體、屋根、日式黑瓦等，維持歷史建築真實性。

南大路警察宿舍歷經3年修復並啟動促參，委由時藝文化創意公司營運，提供展覽藝文空間，透過文史導覽、當代生活百物與博物館藏品進駐、引進國際藝術策展，並串聯後站新竹公園、動物園、玻璃工藝博物館等景點，目標打造大後站最新藝文聚落。

竹市府文化局長張馨之說，「下竹町-南大路日式警察宿舍」共有2場館，南大路145、147號為展覽館，南大路162、166號為餐廳。展覽館2月5日起試營運，開館首檔特展邀請國寶級古蹟學者兼建築畫家李乾朗教授，展出超過30幅珍貴大型手稿並搭配互動體驗，同時設置導覽影片，帶領觀眾以時間軸爬梳新竹300年來的建城軌跡。

戶外草地空間則自2月12日起一連3個周末舉辦「下竹町老樹文創市集」，廣邀風城美食與手作品牌進駐，提供民眾假日藝遊好去處；另，餐廳預計今年春季後，由亞洲創意蔬食料理知名餐廳品牌「新築窟」進駐。

文化局說明，「下竹町-南大路日式警察宿舍」展覽館營業時間為每周二至周日早上10點至晚上6點，每周一公休，為免費入場，現場設有志工定點導覽，團體導覽請提前預約，專線03-5623006。詳情可上臉書粉絲專頁查https://www.facebook.com/xiazhuting.exhibition.art

新竹政府近年投入4572萬元修復火車站後站的南大路警察宿舍，並串聯鄰近下竹樹屋變身「下竹町」，將於大年初五2月5日起開放免費參觀。圖／新竹政府提供
新竹政府近年投入4572萬元修復火車站後站的南大路警察宿舍，並串聯鄰近下竹樹屋變身「下竹町」，將於大年初五2月5日起開放免費參觀。圖／新竹政府提供
https://www.facebook.com/xiazhuting.exhibition.art

歷史建築

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