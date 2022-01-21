新竹工業區上下班塞爆 榮光路拓寬估明年3月完工

為改善工業區交通壅塞，新竹縣長楊文科偕湖口鄉長及各級民代等人，今日在新竹縣工業園區聯合服務中心聽取簡報，討論透過調整燈號、擴寬及新闢道路改善交通瓶頸，除了榮光路將於4月拓寬改善，縣議員陳栢維建議縣道117線應銜接環北路紓解車潮，但該方案靠近地質敏感區，楊文科表示，將辦理專案可行性評估，找專家一起想辦法。

新竹工業區目前約有490家廠商，就業員工超過6萬5000人，緊鄰在旁由縣府開發的鳳山工業區，也預計有19家廠商進駐，再增加千人就業機會，未來進出工業區周邊車輛大幅增加，避免塞車情況更加嚴峻，縣府盤點工業區周邊易壅塞地點，提出短中長期改善方案。

楊文科今日邀集湖口鄉長林志華、縣議員及各界代表，在新竹縣工業園區聯合服務中心聽取區內交通近況簡報，討論彙整各方意見，盼由縣府及經濟部工業局新竹工業區服務中心共同合作，盡速改善交通瓶頸，也前往湖口鄉中華路與榮光路口的鳳山工業區門口視察交通情形。

縣府指出，竹5線榮光路匯集台1線、117線及湖口北上服務區便道車流，為進出新竹工業區、鳳山工業區主要道路，尖峰時段經常塞車，已爭取總經費4800萬元辦理「竹5線4K+000至7K+000道路改善工程」，要將榮光路接近中華路口處周邊900公尺進行拓寬，重新鋪設鋪面、強化住宅區友善行人規畫設施，可增加道路容量，改善壅塞情形，預計今年4月開工，明年3月完工。

楊文科表示，未來針對主要道路包含榮光路、中華路、光華路、光復路、軍功路及工業二路等沿線號誌路口，進行號誌秒數調整優化。台1線替代道路方案也會盡速執行，另外湖口交流道初步評估以調整交流道型式來紓解車流，但以長期方案會向軍方協調部分遷移，讓改善空間更加彈性。