快訊

擺脫數A爆難陰影…學測自然科不難 疫苗、諾貝爾獎入題解答出爐！

新北市府員工打疫苗發燒快篩陽性 PCR結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹工業區上下班塞爆 榮光路拓寬估明年3月完工

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣長楊文科邀請與會代表，一同前往位於湖口鄉中華路與榮光路口的鳳山工業區門口視察交通情形。記者巫靜婷／攝影
新竹縣長楊文科邀請與會代表，一同前往位於湖口鄉中華路與榮光路口的鳳山工業區門口視察交通情形。記者巫靜婷／攝影

為改善工業區交通壅塞，新竹縣長楊文科偕湖口鄉長及各級民代等人，今日在新竹縣工業園區聯合服務中心聽取簡報，討論透過調整燈號、擴寬及新闢道路改善交通瓶頸，除了榮光路將於4月拓寬改善，縣議員陳栢維建議縣道117線應銜接環北路紓解車潮，但該方案靠近地質敏感區，楊文科表示，將辦理專案可行性評估，找專家一起想辦法。

新竹工業區目前約有490家廠商，就業員工超過6萬5000人，緊鄰在旁由縣府開發的鳳山工業區，也預計有19家廠商進駐，再增加千人就業機會，未來進出工業區周邊車輛大幅增加，避免塞車情況更加嚴峻，縣府盤點工業區周邊易壅塞地點，提出短中長期改善方案。

楊文科今日邀集湖口鄉長林志華、縣議員及各界代表，在新竹縣工業園區聯合服務中心聽取區內交通近況簡報，討論彙整各方意見，盼由縣府及經濟部工業局新竹工業區服務中心共同合作，盡速改善交通瓶頸，也前往湖口鄉中華路與榮光路口的鳳山工業區門口視察交通情形。

縣府指出，竹5線榮光路匯集台1線、117線及湖口北上服務區便道車流，為進出新竹工業區、鳳山工業區主要道路，尖峰時段經常塞車，已爭取總經費4800萬元辦理「竹5線4K+000至7K+000道路改善工程」，要將榮光路接近中華路口處周邊900公尺進行拓寬，重新鋪設鋪面、強化住宅區友善行人規畫設施，可增加道路容量，改善壅塞情形，預計今年4月開工，明年3月完工。

楊文科表示，未來針對主要道路包含榮光路、中華路、光華路、光復路、軍功路及工業二路等沿線號誌路口，進行號誌秒數調整優化。台1線替代道路方案也會盡速執行，另外湖口交流道初步評估以調整交流道型式來紓解車流，但以長期方案會向軍方協調部分遷移，讓改善空間更加彈性。

楊文科說，縣道117線局部拓寬及新闢道路工程，會依原定計畫照案進行，但有縣議員建議從榮光路出來後，直接接到竹北環北路，以有效紓解車流，此建議將由交旅處專案可行性評估，找專家一同研議最佳可行方案，研議結果也要讓各界清楚了解。

「竹5線4K+000至7K+000道路改善工程」，將榮光路接近中華路口處周邊900公尺進行拓寬，預計今年4月開工，明年3月完工。記者巫靜婷／攝影
「竹5線4K+000至7K+000道路改善工程」，將榮光路接近中華路口處周邊900公尺進行拓寬，預計今年4月開工，明年3月完工。記者巫靜婷／攝影

新竹 楊文科 塞車

延伸閱讀

竹縣加開關西衛生所就近服務 第3劑莫德納900劑隨到隨打

疫情燒到遠百竹北！ 正式開幕喊卡館內人數大幅降載

竹縣挺醫護 6月底前入住合作旅宿每房補助1500元

竹縣挺醫護 6月底前入住19家旅宿每房補助1500元

相關新聞

新竹工業區上下班塞爆 榮光路拓寬估明年3月完工

為改善工業區交通壅塞，新竹縣長楊文科偕湖口鄉長及各級民代等人，今日在新竹縣工業園區聯合服務中心聽取簡報，討論透過調整燈號...

比利時籍神父愛台灣 原鄉部落服務30年獲頒梅花卡

比利時籍神父丁立偉為新竹縣尖石鄉原住民部落家庭、文化、教育及神學領域發展無私奉獻30餘年，今日獲內政部移民署中區事務大隊...

新竹市政府一級主管大異動 雲林執業醫師任衛生局長

新竹市長林智堅邁向任期最後1年，市府今天公布一級主管人事異動消息，特別拔擢多名副處長升任處長職務，至於懸缺多時的衛生局長...

科技人轉行賣甘蔗汁 獲國際認證

「樂樂長甘蔗屋」是在新竹竹北郊區的有機蔗園，創辦人謝忠治原本是竹科的主管級工程師，選擇放棄高薪的科技業薪水，轉行賣起甘蔗...

桃園市議員選舉 小黨搶攻

桃園市2022年九合一選情，小黨率先推出人選點燃戰火，繼時代力量提名4人、基進黨提名1人，民眾黨也提6人參選議員，並推人...

新竹市春節資訊出爐 停收垃圾4天

今年農曆春節假期長達9天，新竹市因應民眾年前大掃除及年節垃圾清運需求，大年初一到初四停收，小年夜、除夕和初五則加班清運。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。