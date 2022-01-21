比利時籍神父愛台灣 原鄉部落服務30年獲贈梅花卡

比利時籍神父丁立偉為新竹縣尖石鄉原住民部落家庭、文化、教育及神學領域發展無私奉獻30餘年，今日獲內政部移民署中區事務大隊新竹縣服務站頒贈象徵特殊貢獻的「梅花卡」，丁立偉接下這份殊榮，感性地說「這是移民署對他愛部落、愛台灣，給予最大的肯定。」

比利時籍神父丁立偉自1990年來到新竹縣尖石鄉部落服務，長期關懷山區部落家庭，並實地進行家訪提供協助，在寒暑假期間為原住民青年辦理營隊，鼓勵他們要不斷充實自我，他為了培育部落在地人才，更主動聯繫民間團體，連結社會資源為原民學子就學經費募款。

丁立偉與新竹縣私立內思高工協調提供免費住宿，讓偏鄉原民學子提高受教意願及獲得更好的教育環境選擇，許多原民青年在丁立偉持續鼓勵之下繼續升學，進而開展新的人生方向，內心對神父充滿無限感謝。此外，他對原住民文化、教育及神學教育發展也付出了許多心力，目前他正在輔仁大學攻讀博士，同時也負責帶領輔仁大學聖博敏神學院原住民神學研究中心。

丁立偉表示，他26歲就來到台灣，看到部落小朋友們因為城鄉差距而缺乏受教資源，所以鼓勵他們持續就學，也積極尋找願意配合提供資源的學校，看著他們成長後離開部落繼續升學，甚至學成後能回部落服務，讓他感到十分欣慰。