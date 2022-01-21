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比利時神父丁立偉在台奉獻30年 獲頒梅花卡

中央社 / 新竹縣21日電

比利時籍神父丁立偉為原民部落家庭，無私奉獻30餘年，內政部移民署中區事務大隊新竹縣服務站，今天頒贈特殊貢獻梅花卡給丁神父，肯定他對台灣的付出。

內政部移民署中區事務大隊新竹縣服務站今天啟動行動服務列車，到新竹縣尖石鄉，送上象徵特殊貢獻的梅花卡，感謝比利時籍神父丁立偉。

58歲丁立偉接受媒體訪問表示，他26歲來到台灣，看到部落小朋友，因城鄉差距而缺乏受教資源，因此他鼓勵孩子們持續就學，也積極尋找願意配合提供資源的學校。

丁立偉說，看著孩子成長後，也能離開部落繼續升學，在學業結束後，也選擇回到部落服務，讓他很欣慰。

丁立偉說，他人生幾乎一半時間都在台灣，而台灣是個小島，在此生活的人們熱情又親切，他也熱愛騎單車環島，共環島4次，騎單車途中，都能感受到台灣人對外國人的友善。

丁立偉說，他愛台灣，這次拿到梅花卡很開心，期待能取得身分證，成為真正的公民，可以有投票等權利。

新竹縣服務站站主任黃清欽向中央社記者表示，感謝丁神父過去在台無私付出，尤其對於偏鄉與原民部落的貢獻，特別啟動移民署行動服務列車將永久居留殊榮頒贈給神父。

黃清欽說，今天頒證也有尖石鄉戶政事務所前往，提供「定居證一站式」服務，進一步協助丁神父，未來取得身分證，成為「正港的台灣人」。

神父 移民署 新竹

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