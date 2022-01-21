新竹市政府一級主管大異動 雲林執業醫師任衛生局長

新竹市長林智堅邁向任期最後1年，市府今天公布一級主管人事異動消息，特別拔擢多名副處長升任處長職務，至於懸缺多時的衛生局長則找來雲林執業眼科醫師擔任。林智堅說，此波為任內最大幅度人事異動，拔擢六、七年級青壯派優秀幹部，期許優秀團隊在最後1年「壓線衝刺」，更表示留下優秀人才是城市最大資產，傳承新竹經驗。

新竹市政府此波人事異動名單為：民政處處長職務由產業發展處處長張力可接任、工務處處長職務由副處長葉時青陞任、產發處處長職務由行政處副處長許智堡陞任、教育處處長職務由民政處副處長賴榮光陞任、都發處處長職務由副處長許志瑞陞任、城市行銷處處長職務由副處長林正光陞任、衛生局局長職務由吳欣席醫師接任、警察局局長職務由郭士傑接任。原本民政處長李季縈跟城市行銷處長顏章聖分別改任市府參議與秘書。

人事處指出，本次人事異動多由副主管陞任，除了都發處處長許志瑞尚未具簡任資格，為政務任用，其餘副處長升任處長都為常任文官。人事異動後一級局處主管平均年齡49歲，警察局長17日就任、衛生局長2月14日生效外，其餘主管職務今天生效。

新任衛生局局長為57年次吳欣席，畢業於中國醫藥學院醫學系、國立雲林科技大學管理學博士。現任中華民國醫師公會全國聯合會醫事法規委員會召集委員，曾任中華民國醫師公會全國聯合會理事、雲林縣醫師公會理事長，目前為雲林縣執業眼科醫師。

吳欣席說，新竹市有得天獨厚的科技優勢，醫療資源與發展逐步成熟，未來擔任衛生局長，盼深化與在地醫療體系、科技產業合作，將竹市打造為智慧醫療城市，他也決定將診所歇業北上服務，未來除兒童醫院推動、醫療資源整合，並做好防疫工作。

新任工務處處長葉時青、產發處長處長許智堡、教育處處長賴榮光、都市發展處處長許志瑞、城市行銷處處長林正光都在新竹市服務多年，擁有豐富公務資歷，也是近年林智堅市長任內推動大小建設、市政的重要推手，此波異動也希望激勵優秀公務員。

其中，賴榮光在新竹市政府服務超過30年，歷任教育局課長、香山區、東區區公所區長、勞工處副處長、民政處副處長，歷練更為完整。過去在教育局任職期間，推動「午餐百分百」，將全市中小學提供營養午餐比例從50%拉高至100%；從零開始推動游泳教學，讓全市中小學都有游泳課。未來將接力推動新竹市政府的新校園運動。