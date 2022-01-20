快訊

北市頻傳確診足跡！繼統一時代百貨、饗饗信義店 國家音樂廳也入列

數位新冠健康證明、台北通疫苗護照將上路 操作流程看過來

桃園消防獲贈救護車 8合1監測電擊器堪稱急救神器

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
台灣圓點奈米技術公司今天捐贈桃園市消防局捐贈消防車1輛。記者楊湛華／攝影
台灣圓點奈米技術公司今天捐贈桃園市消防局捐贈消防車1輛。記者楊湛華／攝影

桃園市疫情持續嚴峻，一月初爆發以來新冠救護件數已達147件，台灣圓點奈米公司今天捐贈消防局1輛救護車，採巴騰堡格紋設計；另也捐出ZOLL X-Series心電圖監測器2台，集電擊、監測、心電圖製作等8種功能於一身，堪稱急救神器。

興櫃公司台灣圓點奈米技術是桃園在地企業，因PCR檢測技術在過去2年發展良好，原訂今天下午捐贈桃園市消防局大林分隊1輛救護車及迴龍分隊「ZOLL X-Series」心電圖監測器1台，總價達415萬元，後來董事長章季芸在捐贈典禮致詞時，又再加碼贈送第2台心電圖監測器。

圓點奈米指出，本次捐贈源自總經理簡建興的起心動念。簡建興在2018年因病住院，又不巧遇到兒子遭後方無照機車追撞受傷，所幸及時送醫後並無大礙，當時他在病床上許下心願，若能挺過這關，他要捐一輛救護車，助更多心急如焚的家屬解決難題。

桃園市消防局指出，本次捐贈救護車配置AED等多項裝備器材，皆為執行緊急救護勤務的重要輔具，車身則採巴騰堡格紋設計，在日照或一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性，確保救護人員工作安全無虞。

緊急救護科科長簡良典指出，這次獲贈2台「ZOLL X-Series」高階監護電擊器，單價高達110萬，集自手動電擊器、心律監視、CPR品質監測、12導程心電圖製作、血氧血壓監測、潮氣末二氧化碳監測、一氧化碳血紅素分析、監測紀錄與回饋功能等8種功能於一機，堪稱「救命神器」。

簡良典說，高階監護電擊器可輔助救護人員在現場判斷患者狀況，讓患者在到院前獲進一步評估診斷，提高急性冠心症之早期發現機率，並透過無線數據傳遞，進行線上醫療指導、啟動院端醫療整備；目前全市已有19個分隊搭載，希望將來全市40個分隊都可配備。

圓點奈米捐贈桃園市消防局2台單價110萬的「ZOLL X-Series」高階監護電擊器，八合一功能堪稱急救神器。記者楊湛華／攝影
圓點奈米捐贈桃園市消防局2台單價110萬的「ZOLL X-Series」高階監護電擊器，八合一功能堪稱急救神器。記者楊湛華／攝影
台灣圓點奈米公司今天捐贈消防局1輛救護車，採巴騰堡格紋設計，另也捐ZOLL X-Series心電圖監測器2台。記者楊湛華／攝影
台灣圓點奈米公司今天捐贈消防局1輛救護車，採巴騰堡格紋設計，另也捐ZOLL X-Series心電圖監測器2台。記者楊湛華／攝影

桃園 救護車

延伸閱讀

桃園買菜女足跡驚現統一百貨 國家音樂廳也淪陷

高雄4歲童送醫後確診 2消防員遭隔離全隊採檢

時力宜蘭黨部喊話縣府 捉蛇回歸專業、消防設備升級

新北公布桃園群聚2確診足跡 曾搭高鐵、捷運與公車

相關新聞

坤輿廢棄物掩埋場掀居民抗爭 時力批國營事業淪幫兇

苗栗造橋坤輿廢棄物掩埋場恢復試運轉，當地居民認為有違法及破壞環境疑慮，組成自救會抗爭。時代力量立法院黨團今舉行記者會爆料...

樂齡中心課程照常但有少數自主性停課 長者憂三級重演

桃園疫情仍須注意，桃園市長鄭文燦今天上午宣布，所有的社區關懷據點和C級巷弄照顧站367處已經縮小規模，下周一起暫停服務，...

鄭文燦視察疫苗接種站 除了打第三劑口服藥也重要

桃園市長鄭文燦今至中壢青埔市民活動中心，今日期為雙數施打BNT疫苗，不過整體打氣和莫德納相比仍然冷清許多，鄭文燦指出，除...

逛遠百竹北機車族違停激增 警假日開出300多件罰單

遠東百貨竹北店試營運期間吸引大量人潮，違規停車數激增，新竹縣警察局統計上周假日，共開出300多件違規罰單，以機車違規臨停...

竹市發「幸福豐年」虎年春聯 還有新春開運組免費索取

迎接農曆虎年，新竹市政府邀請在地藝術家姚植傑設計「幸福豐年」春聯，17萬5000份春聯今天起投遞至全市家戶。市長林智堅也...

竹市府春節資訊懶人包出爐 大年初一至初四停收垃圾

今年農曆春節假期長達9天，新竹市長林智堅今天公開市府春節資訊懶人包，有民眾關心的垃圾清運、門診醫療服務、居家關懷、交通措...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。