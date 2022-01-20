桃園消防獲贈救護車 8合1監測電擊器堪稱急救神器

桃園市疫情持續嚴峻，一月初爆發以來新冠救護件數已達147件，台灣圓點奈米公司今天捐贈消防局1輛救護車，採巴騰堡格紋設計；另也捐出ZOLL X-Series心電圖監測器2台，集電擊、監測、心電圖製作等8種功能於一身，堪稱急救神器。

興櫃公司台灣圓點奈米技術是桃園在地企業，因PCR檢測技術在過去2年發展良好，原訂今天下午捐贈桃園市消防局大林分隊1輛救護車及迴龍分隊「ZOLL X-Series」心電圖監測器1台，總價達415萬元，後來董事長章季芸在捐贈典禮致詞時，又再加碼贈送第2台心電圖監測器。

圓點奈米指出，本次捐贈源自總經理簡建興的起心動念。簡建興在2018年因病住院，又不巧遇到兒子遭後方無照機車追撞受傷，所幸及時送醫後並無大礙，當時他在病床上許下心願，若能挺過這關，他要捐一輛救護車，助更多心急如焚的家屬解決難題。

桃園市消防局指出，本次捐贈救護車配置AED等多項裝備器材，皆為執行緊急救護勤務的重要輔具，車身則採巴騰堡格紋設計，在日照或一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性，確保救護人員工作安全無虞。

緊急救護科科長簡良典指出，這次獲贈2台「ZOLL X-Series」高階監護電擊器，單價高達110萬，集自手動電擊器、心律監視、CPR品質監測、12導程心電圖製作、血氧血壓監測、潮氣末二氧化碳監測、一氧化碳血紅素分析、監測紀錄與回饋功能等8種功能於一機，堪稱「救命神器」。