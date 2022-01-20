炮仗花漸開 銅鑼鄉結合兩大盛事推「炮仗花炸龍季」

苗栗縣銅鑼鄉著名的炮仗花公園已漸進入花期，自元月到春節期間，鄉內炮仗花及櫻花陸續盛開，銅鑼鄉公所今年特地結合在地青創產業，推出「銅鑼灣炮仗花炸龍季」，從過年前到元宵將推出系列活動，廣邀全國遊客到銅鑼賞花迎（火旁）龍。

銅鑼鄉長謝昌年表示，今年鄉公所與銅鑼灣創生發展協會結合，在客委會指導下，將銅鑼炮仗花與炸龍2個年節期間的盛事合併成為「銅鑼灣炮仗花炸龍季」，炮仗花公園元月22日起將推出農特產品市集，讓遊客可品味銅鑼的農特產品及小吃，火車站前廣場也將在各周末推出青創市集及酸柑茶製作、彩繪DIY等手作體驗活動，2個市集會同步推出街頭藝人及表演團體在現場演出。

銅鑼火車站站前廣場和炮仗花公園也分別設置裝置藝術龍，龍身長達15節，是苗栗炸龍季最長的龍，值得遊客前來打卡留念，2月13日夜間在火車站並安排壓軸（火旁）龍演出。

謝昌年表示，科技越來越進步，但年味卻越來越淡，在傳統慶典逐漸消失的年代，期盼遊客到銅鑼逛逛，喚醒舊時過年的記憶並傳承 下去；配合政府推動的「鐵道觀光」及永續環保觀光，鄉公所希望降低銅鑼炮仗花季旅客自駕的車潮，規畫引導遊客搭乘火車前來，從火車站徒步到炮仗花公園的輕旅行中，更融入本地的客家（火旁）龍、天穿日等節慶，讓遊客體驗銅鑼的整體觀光行銷，延長在銅鑼駐足停留的時間，細細體驗「客庄年味」。