快訊

台帛旅遊泡泡破滅？22日起落地篩 一律住集檢所5天

A-10攻擊機為何歷久不衰 與華府「疣豬黨」有密切關聯

炮仗花漸開 銅鑼鄉結合兩大盛事推「炮仗花炸龍季」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉著名的炮仗花公園已漸進入花期，鄉公所特地結合在地青創產業推出「銅鑼灣炮仗花炸龍季」，廣邀全國遊客到銅鑼賞花迎龍。圖／銅鑼鄉公所提供
苗栗縣銅鑼鄉著名的炮仗花公園已漸進入花期，鄉公所特地結合在地青創產業推出「銅鑼灣炮仗花炸龍季」，廣邀全國遊客到銅鑼賞花迎龍。圖／銅鑼鄉公所提供

苗栗縣銅鑼鄉著名的炮仗花公園已漸進入花期，自元月到春節期間，鄉內炮仗花及櫻花陸續盛開，銅鑼鄉公所今年特地結合在地青創產業，推出「銅鑼灣炮仗花炸龍季」，從過年前到元宵將推出系列活動，廣邀全國遊客到銅鑼賞花迎（火旁）龍。

銅鑼鄉長謝昌年表示，今年鄉公所與銅鑼灣創生發展協會結合，在客委會指導下，將銅鑼炮仗花與炸龍2個年節期間的盛事合併成為「銅鑼灣炮仗花炸龍季」，炮仗花公園元月22日起將推出農特產品市集，讓遊客可品味銅鑼的農特產品及小吃，火車站前廣場也將在各周末推出青創市集及酸柑茶製作、彩繪DIY等手作體驗活動，2個市集會同步推出街頭藝人及表演團體在現場演出。

銅鑼火車站站前廣場和炮仗花公園也分別設置裝置藝術龍，龍身長達15節，是苗栗炸龍季最長的龍，值得遊客前來打卡留念，2月13日夜間在火車站並安排壓軸（火旁）龍演出。

謝昌年表示，科技越來越進步，但年味卻越來越淡，在傳統慶典逐漸消失的年代，期盼遊客到銅鑼逛逛，喚醒舊時過年的記憶並傳承 下去；配合政府推動的「鐵道觀光」及永續環保觀光，鄉公所希望降低銅鑼炮仗花季旅客自駕的車潮，規畫引導遊客搭乘火車前來，從火車站徒步到炮仗花公園的輕旅行中，更融入本地的客家（火旁）龍、天穿日等節慶，讓遊客體驗銅鑼的整體觀光行銷，延長在銅鑼駐足停留的時間，細細體驗「客庄年味」。

活動詳情可至銅鑼鄉公所網站https://www.tongluo.gov.tw/查詢，遊客可由國道1號銅鑼交流道下接新興路後，右轉550公尺即可到達炮仗花公園，也可透過高鐵轉台鐵由銅鑼火車站下車後，直行1公里後到達。

「銅鑼灣炮仗花炸龍季」上午宣布起跑，鄉公所廣邀全國遊客到銅鑼賞花迎龍，火車站及炮仗花公園都有裝置藝術龍呈現。圖／銅鑼鄉公所提供
「銅鑼灣炮仗花炸龍季」上午宣布起跑，鄉公所廣邀全國遊客到銅鑼賞花迎龍，火車站及炮仗花公園都有裝置藝術龍呈現。圖／銅鑼鄉公所提供
「銅鑼灣炮仗花炸龍季」上午宣布起跑，鄉公所廣邀全國遊客到銅鑼賞花迎龍，火車站及炮仗花公園都有裝置藝術龍呈現。圖／銅鑼鄉公所提供
「銅鑼灣炮仗花炸龍季」上午宣布起跑，鄉公所廣邀全國遊客到銅鑼賞花迎龍，火車站及炮仗花公園都有裝置藝術龍呈現。圖／銅鑼鄉公所提供
苗栗縣銅鑼鄉著名的炮仗花公園已漸進入花期，鄉公所特地結合在地青創產業推出「銅鑼灣炮仗花炸龍季」，廣邀全國遊客到銅鑼賞花迎龍。圖／銅鑼鄉公所提供
苗栗縣銅鑼鄉著名的炮仗花公園已漸進入花期，鄉公所特地結合在地青創產業推出「銅鑼灣炮仗花炸龍季」，廣邀全國遊客到銅鑼賞花迎龍。圖／銅鑼鄉公所提供

苗栗縣

相關新聞

坤輿廢棄物掩埋場掀居民抗爭 時力批國營事業淪幫兇

苗栗造橋坤輿廢棄物掩埋場恢復試運轉，當地居民認為有違法及破壞環境疑慮，組成自救會抗爭。時代力量立法院黨團今舉行記者會爆料...

樂齡中心課程照常但有少數自主性停課 長者憂三級重演

桃園疫情仍須注意，桃園市長鄭文燦今天上午宣布，所有的社區關懷據點和C級巷弄照顧站367處已經縮小規模，下周一起暫停服務，...

鄭文燦視察疫苗接種站 除了打第三劑口服藥也重要

桃園市長鄭文燦今至中壢青埔市民活動中心，今日期為雙數施打BNT疫苗，不過整體打氣和莫德納相比仍然冷清許多，鄭文燦指出，除...

逛遠百竹北機車族違停激增 警假日開出300多件罰單

遠東百貨竹北店試營運期間吸引大量人潮，違規停車數激增，新竹縣警察局統計上周假日，共開出300多件違規罰單，以機車違規臨停...

竹市發「幸福豐年」虎年春聯 還有新春開運組免費索取

迎接農曆虎年，新竹市政府邀請在地藝術家姚植傑設計「幸福豐年」春聯，17萬5000份春聯今天起投遞至全市家戶。市長林智堅也...

竹市府春節資訊懶人包出爐 大年初一至初四停收垃圾

今年農曆春節假期長達9天，新竹市長林智堅今天公開市府春節資訊懶人包，有民眾關心的垃圾清運、門診醫療服務、居家關懷、交通措...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。