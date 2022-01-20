坤輿廢棄物掩埋場掀居民抗爭 時力批國營事業淪幫兇

苗栗造橋坤輿廢棄物掩埋場恢復試運轉，當地居民認為有違法及破壞環境疑慮，組成自救會抗爭。時代力量立法院黨團今舉行記者會爆料，坤輿合作廠商產源多有違反廢棄物清理法遭裁罰紀錄，掩埋場開發過程也有許多瑕疵，但國營事業竟仍是其客戶，淪為黑金掩埋場的幫兇。

時代力量苗栗縣議員宋國鼎今指出，掩埋場試運轉計畫書中的合作廠商產源清單中，經查詢可發現振銘環保工程股份有限公司、達欣環保企業有限公司、水美工程企業股份有限公司觀音廠、台灣瑞曼迪斯股份有限公司、正隆股份有限公司大園廠及大園汽電共生股份有限公司，有因違反廢棄物清理法而被裁罰的紀錄。

宋國鼎表示，這些公司被裁罰的理由包括實際處理情形與處理許可證登載內容的處理方式不符，在這樣的情況下，造橋鄉親要如何相信坤輿會不會以合法掩蓋非法，收容超出許可內容的廢棄物，形成更大面積、更無法控制的汙染？

時代力量立委邱顯智表示，從去年12月28日至今，苗栗造橋龍昇村民已度過23個驚恐不已的日子，一天24小時都在高度的壓力下，懼怕黑衣人強勢護航廢棄物進場，「一間公司如果沒有客戶，就沒有辦法生存，坤輿也是一樣」。

時代力量立委王婉諭表示，自救會去年初便發信給坤輿產源事業清單上每一間公司，詢問與坤輿合作的意願，其中國營事業中鋼鋁業表示，爭議期間不會交付任何廢棄物委託其處理，明碁材料、亞東石化、豐年豐和、晉通化學工業、元鴻發展及南帝化學等6家公司也回覆不會和坤輿合作，但中龍鋼鐵、台灣糖業、台灣電力3間國營事業卻仍是其客戶。

王婉諭批評，國營事業對環保議題的敏感度竟不如6家民間企業，「經濟部為中鋼、台糖和台電的主管機關，難道也支持坤輿利用規避正當程序、黑道暴力手段脅迫鄉親、破壞造橋的環境嗎？」