防疫升級竹北公所成立二辦 新豐、湖口暫停開放集會所

因桃園疫情向外擴散至鄰近的新竹縣，竹北市公所今日宣布即日起，除了暫緩辦理公眾集會活動，全市里集會所和社區活動中心也暫不出租場地，另外為加強落實防疫措施，公所即日起以竹北市立圖書館作為第二辦公室，分別由公所各課室共26人到第二辦公室上班，落實分流管制減少群聚風險，市立圖書館也暫時不對外開放。

湖口鄉公所因考量地緣關係，與桃園地區僅一線之隔，居民生活上亦有交流，公布鄉內村民集會所、社區活動中心及老人文康中心暫停使用，並於今日進行消毒作業，未來開放時間將視疫情狀況再通知。另外，各社區、各社團即日起暫停辦理補助活動及各項社運，未來視疫情調整。

新豐鄉公所也因轄內科大曾有師生確診，日前已公告新豐鄉所轄之各社區發展協會及人民團體暫緩辦理各項觀摩參訪活動、研習活動及相關會議，另各社區活動中心、老人會館及集會所停止對外開放，包括戶外場地亦不接受外借。