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「大放菁彩」成果展 苗栗青年店家展現豐沛創意

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
縣府勞青處上午在頭份市雅德屋辦「幸福洄苗‧大放菁彩」青年店家輔導成果展，一些跨品牌結合的新創商品驚豔全場，展現苗栗青年豐沛的創新能量。圖／苗栗縣政府提供
縣府勞青處上午在頭份市雅德屋辦「幸福洄苗‧大放菁彩」青年店家輔導成果展，一些跨品牌結合的新創商品驚豔全場，展現苗栗青年豐沛的創新能量。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府去年3月辦理青年店家輔導與推廣計畫，公開遴選18家縣內青年店家透過各領域的產官學輔導，協助開發創新商品、場域改造、建置品牌形象、開拓電子商務與實體通路行銷、展售平台等全方位加值，今天上午在頭份市雅德屋辦「幸福洄苗‧大放菁彩」成果展，一些跨品牌結合及呈現在地特色的新創商品驚豔全場，展現苗栗青年豐沛的創新能量。

縣府指出，這次新品開發首見青年跨品牌合作，也有的結合在地食材、融合苗栗在地特色開發出新創商品，包括「童正一手工筆X鑿工藝-客製銀飾自動鋼筆」、樂仙米農「米冰淇淋」結合蜂頑張蜂蜜及馬郭芋頭激盪出創新口感、禪廚蔬食料理「紅棗麻油藥膳養生湯麵調理包」、二妹鹽焗雞「紅棗蓮霧雞」。

還有來本冊子「2022年石虎手工書行事曆及體驗課程材料包」、Bonbons法式甜食工作室「山城鐵盒餅乾」、共發「懂栗嗨、蹦酒客語白讀熱炒杯」與「身無分文青T-shirt」、客間裁製「客家時尚訂製服」、可窯食茶「手捏柴燒山形茶碗」，花田喜點心坊的吸睛商品是全台首創的漂流瓶爆米花，凸顯青年共好、串聯精神及創意能量，為在地特色產業創造新價值。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，計畫執行期間疫情嚴峻，店家飽受衝擊，輔導資源適時提供青年資金挹注，並藉此整備改造場域、開發新創商品與上架電商平台通路等，也挺過艱辛的防疫期，在後疫情時代業績得以快速成長。

縣府勞青處上午在頭份市雅德屋辦「幸福洄苗‧大放菁彩」青年店家輔導成果展，一些跨品牌結合的新創商品驚豔全場，展現苗栗青年豐沛的創新能量。圖／苗栗縣政府提供
縣府勞青處上午在頭份市雅德屋辦「幸福洄苗‧大放菁彩」青年店家輔導成果展，一些跨品牌結合的新創商品驚豔全場，展現苗栗青年豐沛的創新能量。圖／苗栗縣政府提供
縣府勞青處上午在頭份市雅德屋辦「幸福洄苗‧大放菁彩」青年店家輔導成果展，一些跨品牌結合的新創商品驚豔全場，展現苗栗青年豐沛的創新能量。圖／苗栗縣政府提供
縣府勞青處上午在頭份市雅德屋辦「幸福洄苗‧大放菁彩」青年店家輔導成果展，一些跨品牌結合的新創商品驚豔全場，展現苗栗青年豐沛的創新能量。圖／苗栗縣政府提供

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