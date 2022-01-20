「大放菁彩」成果展 苗栗青年店家展現豐沛創意

苗栗縣政府去年3月辦理青年店家輔導與推廣計畫，公開遴選18家縣內青年店家透過各領域的產官學輔導，協助開發創新商品、場域改造、建置品牌形象、開拓電子商務與實體通路行銷、展售平台等全方位加值，今天上午在頭份市雅德屋辦「幸福洄苗‧大放菁彩」成果展，一些跨品牌結合及呈現在地特色的新創商品驚豔全場，展現苗栗青年豐沛的創新能量。

縣府指出，這次新品開發首見青年跨品牌合作，也有的結合在地食材、融合苗栗在地特色開發出新創商品，包括「童正一手工筆X鑿工藝-客製銀飾自動鋼筆」、樂仙米農「米冰淇淋」結合蜂頑張蜂蜜及馬郭芋頭激盪出創新口感、禪廚蔬食料理「紅棗麻油藥膳養生湯麵調理包」、二妹鹽焗雞「紅棗蓮霧雞」。

還有來本冊子「2022年石虎手工書行事曆及體驗課程材料包」、Bonbons法式甜食工作室「山城鐵盒餅乾」、共發「懂栗嗨、蹦酒客語白讀熱炒杯」與「身無分文青T-shirt」、客間裁製「客家時尚訂製服」、可窯食茶「手捏柴燒山形茶碗」，花田喜點心坊的吸睛商品是全台首創的漂流瓶爆米花，凸顯青年共好、串聯精神及創意能量，為在地特色產業創造新價值。