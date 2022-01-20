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樂齡中心課程照常但有少數自主性停課 長者憂三級重演

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢樂齡學習中心現沒有收到無法上課的通知，但有擔心的長者們已自主停課。圖／中壢樂齡學習中心
桃園中壢樂齡學習中心現沒有收到無法上課的通知，但有擔心的長者們已自主停課。圖／中壢樂齡學習中心

桃園疫情仍須注意，桃園市長鄭文燦今天上午宣布，所有的社區關懷據點和C級巷弄照顧站367處已經縮小規模，下周一起暫停服務，親子館明起也停止服務；而樂齡學習中心現沒有收到無法上課的通知，但有擔心的長者們已自主停課。

鄭文燦表示，目前社福社區據點已無共餐跟唱卡拉OK服務，所有的社區關懷據點和C級巷弄照顧站367處已經縮小規模，下周一起暫停服務，不過仍維持電話問安跟獨居老人送餐；親子館明起停止各服務，只剩玩具外借及線上活動。

中壢樂齡學習中心表示，目前課程仍持續進行，會坐遊覽車出遊的戶外班、健走運動班則停止，主要是學員及其家人會擔心；而有些在市民活動中心課程也都暫停授課，只剩靜態課程及一堂線上課程；因110學年度的課程受去年三級警戒影響，有的課程還未上完，有的則由師生自行協調先行停課。

中壢樂齡指出，有些長者拿著去年的防疫規定在群組瘋傳假訊息，造成恐慌，也都有一一解釋跟傳達正確觀念；雖然去年有用現上授課方式，不過長者的接受度不高，因此很怕去年的停課情形又再次上演。

平鎮樂齡學習中心也鄰近中壢，不過中心表示，110學年度的課程皆已在去年12月上完，新學期的課程將由3月開課，已陸續有人報名，因此受這波疫情影響不大。

平鎮樂齡指出，去年就有不斷利用群組及線上授課等方式，讓長者練習習慣此方式，因此復課後課程銜接都還滿順利；中壢樂齡也建議，若市府要借活動中心施打疫苗，是否可以找中小型的，避免熱門需空間大的排舞課程無法上課。

桃園 疫情

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