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鄭文燦視察疫苗接種站 除了打第三劑口服藥也重要

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今至中壢青埔市民活動中心指出，除了打第三劑，抗病毒口服藥也相當重要。
桃園市長鄭文燦今至中壢青埔市民活動中心指出，除了打第三劑，抗病毒口服藥也相當重要。

桃園市長鄭文燦今至中壢青埔市民活動中心，今日期為雙數施打BNT疫苗，不過整體打氣和莫德納相比仍然冷清許多，鄭文燦指出，除了打第三劑，抗病毒口服藥也相當重要，雖然病毒傳播力快，但在國外經驗抗病毒藥物非常有效，應採取部分的備量。

鄭文燦表示，現很多的活動都取消，學校也提早放寒假並減少聚餐，避免群聚，希望不要因為春節而造成一波潛在的感染；目前整個裁剪的能量大幅的提升，到今天為止已經採檢快5萬人，居家隔離也超過3200人，要特別謝謝民眾體諒，幾乎無法回家吃年夜飯，這是為了家人，也是為了大眾的健康。

鄭文燦指出，今天有少數幾校施打BNT第二劑疫苗，打完後放寒假，而寒假期間，原則上，高中以下的各級學校跨校活動及校內的非必要活動都停止，有必要性活動就以線上為主，實體微幅；幼兒園也擴大防疫政策，1天量體溫3次，不要跨班戶外活動，娃娃車也需固定座位等；關懷據點維持送獨居老人送餐及電話問安，其餘暫停；而親子館則只剩玩具外借及線上活動。

至於大湳市場會不會衍生其他傳播鏈，鄭文燦說，確診個案他是在外攤的員工，生活足跡較為單純，下午3時防疫會議統一說明，並比照忠貞市場停業3天並清消；而航班落地採檢最近確診個案大幅提升，醫院要實施輕重症的分流準備，其實在過年期間，很多極重症的病人也需要病房的，要讓醫療能量適當調節。

鄭文燦 寒假 疫苗

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