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逛遠百竹北機車族違停激增 警假日開出300多件罰單
遠東百貨竹北店試營運期間吸引大量人潮，違規停車數激增，新竹縣警察局統計上周假日，共開出300多件違規罰單，以機車違規臨停最多，違規路段主要在十興國小周邊。縣府提醒前往遠百民眾，多加利用商場或公有停車場停車，另外，竹北遠百交通維持計畫依舊在20日正式啟動，不受開幕延期影響。
交旅處指出，日前已邀集各單位檢核周邊交通改善設施，並請遠百針對尚未完成交通改善設施盡速改善，考量到試營運期間周邊違停案件增加，尤其是鄰近遠百的十興國小周邊的莊敬北路、勝利二路等路段，機車違停案件激增，呼籲前往商場民眾多加利用商場或公有停車場，避免違規停車影響周邊國小及居民進出。
交旅處表示，縣府已公告交維計畫20日正式上路，規範假日上午11時至下午2時，光明六路東一段禁止左轉莊敬北路，避免影響國道一號竹北交流道；導引車流利用自強北路接勝利二路進場，並透過導引牌面引導用路人進入商場或公有停車場，也提醒用路人遵守警察及義交的指示，避免造成路口回堵。
交旅處指出，經縣警局統計遠百試營運假日期間，共開出至少333件違規罰單，其中又以機車為最多數，縣府提醒前往遠東百貨的民眾，多利用勝利一路與莊敬二街交叉口的公有與商場停車場，避免臨停周遭人行道上，讓鄰近學校、商家及用路人有完善的人行空間，切勿貪圖一時方便，而吃上罰單。
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