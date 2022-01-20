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竹市府春節資訊懶人包出爐 大年初一至初四停收垃圾

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
民眾若有大型家具清運可聯繫環保局。圖／新竹市政府提供
民眾若有大型家具清運可聯繫環保局。圖／新竹市政府提供

今年農曆春節假期長達9天，新竹市長林智堅今天公開市府春節資訊懶人包，有民眾關心的垃圾清運、門診醫療服務、居家關懷、交通措施等資訊。今年春節僅大年初一至初四4天停收垃圾，其他天加班清運，另因應疫情變化，新竹市居家關懷中心春節關懷不打烊，有問題歡迎撥打服務專線03-5266016。

新竹市環保局表示，考量農曆過年家戶大掃除需求，1月30日小年夜特別加班清運垃圾；1月31日除夕及2月5日初五皆提前半天開始清運。僅大年初一至初四等4天停收，2月6日初六則採周日假日定線定時定點收運，2月18日初七開始即恢復正常清運。

環保局指出，民眾如有大型家具家電清運需求，1月24日起至1月29日，提高每日清運登記預約上限至150件，超量會協助順延登記，額滿後將統一安排於年後清運，1月30日至2月4日暫停登記及清運，預約電話03-5388406。

交通處表示，從小年夜前一天1月29日開始至2月6日大年初六市區路邊停車格暫停人工收費，YouBike也24小時不打烊、各站點照常營運；呼籲駕駛人春節期間注意行車安全，遵守「汽機車路口慢看停」原則，禮讓行人優先，讓新的一年更加平安美好。

衛生局表示，目前仍處疫情關鍵期，市府日前已召集竹市五大醫院，確保醫療人專責病房、篩檢及人力能量、落實防疫指引等，並宣布春節期間24小時急診和部分門診不打烊，新竹台大、新竹馬偕、新竹國泰、國軍新竹、南門醫院五大醫院1月30日（小年夜）多正常看診，看診時間表可上衛生局網頁查詢。

衛生局也呼籲，防疫不鬆懈，請大家盡速施打第三劑疫苗，保護自己也保護家人，並持續維持防疫好習慣，如有發燒、咳嗽等不適症狀，建議在家休息避免外出，避免出入人潮擁擠之公共場所。

林智堅也預先祝福市民虎年健康平安、萬事如意，並提醒民眾出遊、圍爐謹守防疫原則，防疫不鬆懈，一起迎接幸福豐年。

新竹市春節醫療不打烊。圖／新竹市政府提供
新竹市春節醫療不打烊。圖／新竹市政府提供
新竹市政府春節清運表出爐。圖／新竹市政府提供
新竹市政府春節清運表出爐。圖／新竹市政府提供
新竹市春節長照不打烊。圖／新竹市政府提供
新竹市春節長照不打烊。圖／新竹市政府提供
今年農曆春節假期長達9天，新竹市政府今天公開市府春節資訊懶人包。圖／新竹市政府提供
今年農曆春節假期長達9天，新竹市政府今天公開市府春節資訊懶人包。圖／新竹市政府提供

新竹 春節 衛生局

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