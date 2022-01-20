竹北儒林橋驚見比拳大裂縫 石柱傾斜搖晃民憂被砸

新竹縣竹北市跨越豆子埔溪，連結縣政府與光明商圈的儒林橋及其沿岸步道，是民眾經常散步、健走的好地方，近日有民眾發現儒林橋破損情形加劇，橋梁主體與橋側扶手連結處的縫隙越來越大，一旁石柱甚至開始傾斜、搖晃，縣府工務處水利科表示，獲報將安排修繕，希望在農曆年前把橋修好。

儒林橋高約2層樓，橋面兩側刻著客家諺語顯現特色，除了橫跨豆子埔溪供民眾通行，高拱造型也兼具景觀功能。附近縣府員工及居民經常利用儒林橋，環繞豆子埔溪沿岸步道散步、運動，不料近日卻有民眾發現儒林橋損壞情形越來越嚴重，嚇得不敢過橋，向縣議員陳凱榮陳情。

陳凱榮指出，文平路與文田街口橫跨豆子埔溪的儒林橋，靠近新竹縣家畜防治所的這端，橋體疑似年久失修，橋柱出現多處裂縫，裂縫比成年男性的拳頭還大，看起來非常危險，緊急通報縣府工務處水利科，盡速派員維修補強，以維護民眾運動、休憩的安全。

陳情人謝小姐批評儒林橋現況太危險，她表示，每天午飯後都會攜伴到豆子埔溪沿岸散步、曬曬太陽，也很常看到附近上班族午休出來走一走，但近來發現橋柱傾斜越來越嚴重，所以現在都不敢靠損毀嚴重的那側行走，只能走外圍運動，擔心自己哪一天會被石柱砸傷。

縣府工務處水利科表示，已掌握儒林橋損毀情形，接獲通報後，將派工到場修復，最快這幾天就會開始修繕，最慢則在下禮拜開始動工，希望在過年前就能修繕完畢。