亡者屍體成為人球？ 竹東殯儀館爆經營合約糾紛

近日有治喪需求的新竹縣民眾發現，竹東鎮立殯儀館貼出公告，自10日起停止營運，大體只出不進，不少竹東的喪家一時之間根本不知該去往何處替亡者辦後事，甚至被迫大老遠送往隔壁縣市，經詢問才知道竟是殯儀館爆發承包業者與公所之間的合約糾紛，讓亡者家屬無奈受牽連，宛如成為人球。

竹東鎮公所控殯儀館承包業者宏美禮儀社不繳納權利金，不只欠水電費，更霸占殯儀館持續違法營業，禮儀社則反控鎮公所討千萬元權利金不成，不顧殯儀館內還放有大體，還找來警方驅趕他們合法業者，雙方各執一詞鬧上法院。

據了解，得標3年經營權的宏美禮儀社，以每年1800萬元權利金承包殯儀館，卻因虧損不斷欲提前解約，遭公所悍然拒絕，期間雙方多次協商未果，宏美因而在去年10月向新竹地院提告公所損害賠償。

宏美指出，當初會投標竹東殯儀館，是因據公所提供數據，評估每年可火化1700到1800具遺體，排除其中2成民眾會選擇在自家治喪外，至少還有1300多件理應會選擇殯儀館，卻因沿河街有數家非法殯葬業者搶生意，導致竹東殯儀館竟1年只承辦300多件，估2年來短少上千萬元利潤，虧本經營，指控公所持續包庇、放任非法業者違法營業，損害合法業者權益。

去年12月4日鎮公所要求宏美應在15天之內履約支付第3年的1千8百萬元權利金，否則依違約中止雙方契約，宏美則認為雙方爭議進入訴訟階段，拒絕先行支付，鎮公所遂在今年1月3日上門點交要求業者搬離，不得繼續經營殯儀館，17日更帶警方上門要求宏美限期撤離。

鎮公所表示，宏美本應依照合約支付權利金，卻因自己本身虧損，不僅不繳納水電費，導致殯儀館險被斷水斷電，還違約不繳權利金，公所也是依合約內容要求宏美離開不得經營，認為宏美本就應該自負盈虧，怎麼能將虧損的帳賴到公所頭上，直呼這樣的行為簡直是在耍賴，更直言如果他們不要求宏美撤離，才是圖利。

公所回應，沿河街非法殯葬業者的處罰裁量權並不在公所身上，他們只能查報請縣府處理，他們也都有不斷查報，並非放任非法業者經營，公所認為宏美所指控的包庇行為根本是子虛烏有。

對於可能造成喪家權益受損，宏美禮儀社表示他們持續在竹東殯儀館提供殯葬設施服務，仍有在設靈堂、辦告別式，希望減輕喪家麻煩及負擔，公所則建議喪家改在自家治喪，或轉往竹市、湖口生命園區辦理。