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桃園租金補貼合格戶月底撥款 第2次受理2月14起申辦

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
住宅租金補貼合格者1月底前撥款，圖為住宅發展處、社宅外觀。記者鄭國樑／攝影
住宅租金補貼合格者1月底前撥款，圖為住宅發展處、社宅外觀。記者鄭國樑／攝影

桃園市住宅發展處今天表示，110年度租金補貼第1次受理於該年8月申辦，合計2萬2316戶去年底前完成審查，複審合格戶數計有1萬9066戶，超過第1次計畫戶數1萬4167戶，評點排序在計畫戶數名額內的民眾，今年1月初陸續寄發通知，月底核撥租金補貼至申請人指定帳戶。

住宅發展處提醒，部分複審合格民眾仍有需補件的狀況，包括租賃契約未檢附完整、租賃契約承租人或出租人欄位未寫上身分證字號、未於申請書欄位簽屬切結、租賃契約塗改處未請出租人簽章、出租人非所有權人等，已於1月10日發送補正通知簡訊，申請人於2月10日前補正，才能在2月底領取租金補貼款項。

第1次申請未能納入計畫戶數的租金補貼合格戶，已向內政部營建署爭取全額滿足，仍待內政部回覆，如果中央未能全額滿足，超額租金補貼合格戶資料將自動帶入110年度租金補貼第2次申請，受理申辦時間為111年2月14日至25日2週，桃園市共提供2833戶計畫戶數。這次只受理「租金補貼」，並未受理「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」。

另外為防止新冠肺炎疫情擴散，受理只開放線上申請，內政部住宅補貼線上申請網址https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline，及郵寄掛號申請地址桃園市桃園區力行路300號，民眾如需紙本申請書可至住宅發展處索取。   

110年度起租金補貼採分級補貼制度，第一級（家庭成員2人以上且成員具有低收入戶者、家庭成員3人以上且成員具中低收入戶者）最高每戶每月5000元、第2級（非屬第一級及第三級者）最高每戶每月4000元、第三級（家庭成員1人且未滿40歲未具經濟弱勢者）最高每戶每月2400元，以上皆為補助12個月。相關問題可洽詢宅發展處諮詢電話（03）3324700轉5。

租金補貼 桃園 內政部

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