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桃園採檢站分流 南北各有一站專供居隔、居檢專用

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示，桃園區中路運動公園和中壢區中正公園採檢站將分流供居隔、居檢使用。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦表示，桃園區中路運動公園和中壢區中正公園採檢站將分流供居隔、居檢使用。圖／桃園市政府提供

新冠肺炎疫情升溫，桃園10處社區採檢站累計採檢超過4萬人，因應居家隔離與居家檢疫需求，桃園區及中壢區明起各有一站分流專供這2類民眾使用，不過八德綜合大樓將新增臨時採檢站，明天將有9站提供一般民眾採檢服務。

桃園市長鄭文燦今天在地方疫情說明會表示，桃園區中路運動公園站和中壢區中正公園將分流出去，供居家隔離或居家檢疫民眾使用。然，因應八德區大湳市場有外攤員工確診，感染源尚無法確認，除了市場及周邊商圈清消，八德綜合大樓（舊名：八德社福館）將設臨時採檢站，時間為20日至23日每天下午2時到5時。

桃園市衛生局補充，目前供一般民眾使用的社區採檢站分別有，中壢區的龍崗大操場、黎明公園採、自強活動中心、東興社區活動中心和南園市民活動中心，八德區的北區客家會館和八德綜合大樓，平鎮區的新勢市民活動中心，大園區的大園市民活動中心。

明天上、下午均有開設的站點為自強活動中心，上午時段開設的有龍崗、黎明、自強3處，其他站點則是下午開設。

新冠肺炎 COVID-19

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