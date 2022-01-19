快訊

微軟天價買暴雪：全球遊戲業的「元宇宙破壞神」誕生？

NCC年前審查通過 「鏡電視」成近十年首家准設新聞台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園新任青年局長陳冠穎就任 鄭文燦：他有經驗及熱情

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市青年局長陳冠穎（中）今在市政會議宣誓就職，鄭文燦說，陳冠穎在青年事務上已經有相當的經驗。記者陳俊智／攝影
桃園市青年局長陳冠穎（中）今在市政會議宣誓就職，鄭文燦說，陳冠穎在青年事務上已經有相當的經驗。記者陳俊智／攝影

桃園市長鄭文燦今前往環境清潔稽查大隊中壢區中隊慰勞第一線消毒人員，今上午也在市政會議主持新任青年事務局長陳冠穎及人事處長林妙貞聯合宣誓典禮。

原青年事務局長顏蔚慈於去年離職返鄉參選公職，新任局長由民進黨英系立委陳明文女兒陳冠穎接任，被問到是那些專才讓鄭文燦看到並評選她為新任局長，鄭文燦說，陳冠穎在青年事務上已經有相當的經驗，也充滿熱情，桃園是一個年輕的城市，是全國率先成立青年事務局，歷屆的局長都很優秀好，包括陳冠穎在內，希望他們愈做愈好。

鄭文燦指出，陳冠穎是美國普渡大學畢業，擔任過記者跟作家，在第一線積極參與公共事務非常具有活力，希望她投入以後，能帶領青年事務局結合大學、青年團體發會更大量能。

至於民進黨好像傳出和英系去做結合，鄭文燦表示，總統府發言人張惇涵也曾任桃園市政府新聞處長，所有的人都是一個團隊，都是支持蔡總統。

青年 鄭文燦 桃園

延伸閱讀

桃市府員額不足尤其衛生局 鄭文燦：會再跟中央溝通

鄭文燦慰勞第一線清消人員 優先安排施打第三劑

桃園人事異動 青年局長陳冠穎、人事處長林妙貞就職

仁寶電腦員工PCR二採 鄭文燦：後續還要2次快篩

相關新聞

桃園新任青年局長陳冠穎就任 鄭文燦：他有經驗及熱情

桃園市長鄭文燦今前往環境清潔稽查大隊中壢區中隊慰勞第一線消毒人員，今上午也在市政會議主持新任青年事務局長陳冠穎及人事處長...

竹縣漁民抗議離岸風電 CIP緊急取消線上會議加強溝通

新竹縣十多名漁民今日下午於新豐鄉坡頭漁港集結，高舉白布條指控離岸風力發電設址破壞環境生態，罔顧漁民生計，還片面取消實體公...

苗栗推「包租代管」第3期 強力宣導333

苗栗縣辦理第3期社會住宅包租代管計畫獲中央補助近1.2億元並核定分配300戶，如果達標後續可再擴充300戶，但縣內 先前...

竹縣議會考察竹東原民展銷中心 縣府今年還要投入2千萬

位於竹東火車站旁的原民展銷中心「Wah!幾散竹東」，去年10月正式營運，主要以原民特色店家進駐，假日吸引不少遊客，今天縣...

竹北3公園遊戲場動土 小朋友夢想公園預計10月完工

新竹縣竹北市公兒九公園、高鐵公七及高鐵兒四公園遊戲場設置工程，今日舉辦動土典禮，縣府產業發展處指出，此系列公園動工前加入...

鄭文燦慰勞第一線清消人員 優先安排施打第三劑

桃園疫情燒不停，又屬中壢地區為重災區，1月初桃園機場開始爆發Omicron群聚感染，身處第一線的中壢區中壢防疫消毒隊員們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。