桃園新任青年局長陳冠穎就任 鄭文燦：他有經驗及熱情

桃園市長鄭文燦今前往環境清潔稽查大隊中壢區中隊慰勞第一線消毒人員，今上午也在市政會議主持新任青年事務局長陳冠穎及人事處長林妙貞聯合宣誓典禮。

原青年事務局長顏蔚慈於去年離職返鄉參選公職，新任局長由民進黨英系立委陳明文女兒陳冠穎接任，被問到是那些專才讓鄭文燦看到並評選她為新任局長，鄭文燦說，陳冠穎在青年事務上已經有相當的經驗，也充滿熱情，桃園是一個年輕的城市，是全國率先成立青年事務局，歷屆的局長都很優秀好，包括陳冠穎在內，希望他們愈做愈好。

鄭文燦指出，陳冠穎是美國普渡大學畢業，擔任過記者跟作家，在第一線積極參與公共事務非常具有活力，希望她投入以後，能帶領青年事務局結合大學、青年團體發會更大量能。

至於民進黨好像傳出和英系去做結合，鄭文燦表示，總統府發言人張惇涵也曾任桃園市政府新聞處長，所有的人都是一個團隊，都是支持蔡總統。