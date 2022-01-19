竹縣漁民抗議離岸風電 CIP緊急取消線上會議加強溝通

新竹縣十多名漁民今日下午於新豐鄉坡頭漁港集結，高舉白布條指控離岸風力發電設址破壞環境生態，罔顧漁民生計，還片面取消實體公開說明會。新竹渢成、渢汎離岸風力發電股份有限公司籌備處回應，因應防疫改採線上會議，了解民眾訴求後，決定取消明日的線上會議，將擇期舉行實體會議加強溝通。

經濟部能源局公告離岸風電第三階段區塊開發選商規畫，哥本哈根基礎建設基金（CIP）將在竹苗、台中及彰化海域投入6處風場，其中新竹渢成、新竹渢汎離岸風力發電計畫籌備處，將於1月20日在新竹縣新豐鄉公所中正堂，舉辦環境影響說明書編擬階段公開會議，邀請有關單位及居民參與。

原定會議採實體公開舉行，但受疫情關係，新竹渢成、新竹渢汎離岸風力發電計畫籌備處，臨時決定改採線上公開會議引起漁民不滿。新豐鄉多名漁民今天在坡頭漁港拉起「反對風車當厝邊」的白布條，擔心離岸風電會破壞生態環境，漁船無法靠近風場捕撈作業，恐影響漁民生計，更希望政府不要偕同財團進行盲目躁進的綠能政策，欺負鄉下人，破壞下一代的生活環境。

新竹渢成、渢汎離岸風力發電股份有限公司籌備處回應，因17日接獲新豐鄉公所來電告知，為防疫暫停中正堂對外開放，臨時改以線上方式辦理，不是取消公開會議。風場離岸最近距離約22公里，已避開漁業權區、航道等敏感區域，了解居民反映後，將擇期召開實體會議，屆時另行公告、通知，後續也將進行問卷調查，加強與地方溝通。