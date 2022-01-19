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苗栗推「包租代管」第3期 強力宣導333

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府為強化包租代管推動成效，上午首度辦記者會力推「包租代管栗即住」主題，盼廣為向房東、房客宣導「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的333包租代管服務。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為強化包租代管推動成效，上午首度辦記者會力推「包租代管栗即住」主題，盼廣為向房東、房客宣導「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的333包租代管服務。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣辦理第3期社會住宅包租代管計畫獲中央補助近1.2億元並核定分配300戶，如果達標後續可再擴充300戶，但縣內 先前包租代管計畫執行績效並不佳，受委託業者推廣業務時甚至被房東房客誤為詐騙集團，縣府為強化包租代管成效，上午首度辦記者會力推「包租代管栗即住」主題，盼廣為向房東、房客宣導「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的333包租代管服務。

縣府工商發展處指出，縣府辦理社會住宅包租代管第3期計畫，委託兆基管理顧問公司、真會租不動產公司2家業者提供租賃服務，希望讓縣內閒置空屋屋主、無餘力管理房屋的所有權人及有租屋需求的民眾，可透過這項計畫的協助，享有房屋稅、地價稅、租金所得稅的「3稅有減免」，另外還有公證費、修繕費、居家安全相關保險費的「3費有補助」及「3年有服務」。

工商發展處表示，第3期社會住宅包租代管計畫，房東享有每年1萬元修繕補助費、居家安全保險費3500元及地價稅、房屋稅等稅賦優惠，房客提供最高租金差額補助7200元、公證費補助最高3000元、因緊急事由暫無力支付租金者可代墊租金最高3個月，並將市價租金評定上限自1萬元放寬至1萬5000元，再以優惠折扣提供給房客等好康。

房客申請資格部分放寬為不限戶籍地，只要年滿18歲國民，家庭成員於苗栗縣內均無自有住宅，每戶動產金額低於97萬元，每人每月平均收入低於4萬6508元者都有資格提出申請。

工商發展處長詹彩蘋指出，房東或房客加入包租代管好處多，包括輕鬆收租、專業管理、保險補助、賦稅減免、修繕補助、安心出租等，這次計畫邀全台市占率最高的「兆基物業」及優惠加碼的「真會租」為鄉親提供免費優質服務；房東、房客申請資格及加入流程可至苗栗縣政府官網查詢。

苗栗縣政府為強化包租代管推動成效，上午首度辦記者會力推「包租代管栗即住」主題，盼廣為向房東、房客宣導「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的333包租代管服務。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為強化包租代管推動成效，上午首度辦記者會力推「包租代管栗即住」主題，盼廣為向房東、房客宣導「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的333包租代管服務。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為強化包租代管推動成效，上午首度辦記者會力推「包租代管栗即住」主題，盼廣為向房東、房客宣導「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的333包租代管服務。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為強化包租代管推動成效，上午首度辦記者會力推「包租代管栗即住」主題，盼廣為向房東、房客宣導「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的333包租代管服務。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為強化包租代管推動成效，上午首度辦記者會力推「包租代管栗即住」主題，盼廣為向房東、房客宣導「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的333包租代管服務。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為強化包租代管推動成效，上午首度辦記者會力推「包租代管栗即住」主題，盼廣為向房東、房客宣導「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的333包租代管服務。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為強化包租代管推動成效，上午首度辦記者會力推「包租代管栗即住」主題，盼廣為向房東、房客宣導「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的333包租代管服務。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為強化包租代管推動成效，上午首度辦記者會力推「包租代管栗即住」主題，盼廣為向房東、房客宣導「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的333包租代管服務。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為強化包租代管辦理成效，上午首度辦記者會力推「包租代管栗即住」主題，盼廣為向房東、房客宣導「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的333包租代管服務。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府為強化包租代管辦理成效，上午首度辦記者會力推「包租代管栗即住」主題，盼廣為向房東、房客宣導「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的333包租代管服務。記者胡蓬生／攝影

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