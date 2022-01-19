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竹縣3座特色公園開工 藤蔓構想串聯公園地圖

中央社 / 新竹縣19日電

新竹縣政府今天舉辦竹北市公兒九、高鐵公七、兒四公園開工典禮，3座公園設計融入民眾共同發想，以「傑克與魔豆」繪本主題，將攀爬「藤蔓」為整體構想，串聯公園地圖。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，在公園設計規劃階段，加入了系列「公民參與」機制，讓孩子們也能發表意見，可看到自己夢想的公園，逐步實現。

縣府說，這3座公園（竹北市公兒九、高鐵公七、兒四公園）分別設計了「鳳凰飛翔」、「魔王城堡」與「魔豆歷險」等主題遊戲區，能體驗到擺盪、攀爬以及平衡具有挑戰性的設施，讓孩子遊玩特色公園時，如同翻閱一本本動人的繪本。

縣府表示，在公兒九以「鳳凰」為主題，打造「鳳凰飛翔主題遊戲區」，設計包含滑軌、攀爬架與鞦韆等符合「飛翔」意象的設施，同時也設置木屑鋪面，以符合整體景觀，共提供12種遊戲體驗，遊戲設施同時可提供60人使用。

縣府說，在高鐵公七與兒四分別以「魔王城堡」、「魔豆歷險」為構想，規劃大量攀爬、平衡類型裝置，包含多層爬網、攀爬架、攀岩牆、獨木橋、懸空踏板、垂直滑桿等，適合愛冒險、想挑戰自我的孩子前往體驗，並設置有磨石子滑梯、螺旋滑梯、迷宮區等，提供適合幼齡小朋友的遊戲。

新竹縣長楊文科出席開工典禮，他表示，新竹縣打造22座特色公園，第一波7座公園預計今年6月起將陸續完工啟用，另12座公園將在3月前發包，其餘3座公園將配合地下停車場一併規劃，也積極辦理細部設計相關事宜。

新竹 高鐵

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