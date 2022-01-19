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竹縣議會考察竹東原民展銷中心 縣府今年還要投入2千萬

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
副縣長陳見賢表示，新竹縣原民人口主要為泰雅族及賽夏族，希望能藉中心發揚新竹原民文化。記者巫鴻瑋／攝影
副縣長陳見賢表示，新竹縣原民人口主要為泰雅族及賽夏族，希望能藉中心發揚新竹原民文化。記者巫鴻瑋／攝影

位於竹東火車站旁的原民展銷中心「Wah!幾散竹東」，去年10月正式營運，主要以原民特色店家進駐，假日吸引不少遊客，今天縣議會也前往考察，認為縣府應加強推廣留住觀光人潮，副縣長陳見賢表示，今年還將投入2千萬元，促進原住民就業。

陳見賢表示，展銷中心的地是向鐵路局承租，去年經原民處規畫，並獲得原民會支持，共投入5200萬元修繕，成功讓閒置的空間活化，最主要目的是希望透過展銷中心，成為一處平台，讓原民朋友能夠有就業、創業機會。

為推動原民產業發展，縣府今年也向原民會申請到前瞻計畫城鄉建設2325萬元，將持續強化原民產業通路經營平台，目標成為全台最具原民傳統特色及文化意涵的產業聚落銷售據點。

園區目前有20家業者進駐，其中13家是原住民商家，每周末更辦市集、原民文創展覽，構樹產業議題展、原民百大創意包裝商品展、旅遊情境展等，要讓前往尖石、五峰的遊客，能停留竹東消費。

園區也在專家輔導，及與在地業者合作，引進知名電商平台「愛合購」、新竹縣各地方農會、玄奘大學團隊提供的產學合作服務，同時園區也有新竹縣原住民族文化教育產業推廣中心，培育原民青年在音樂、舞蹈。

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