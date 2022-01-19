竹北3公園遊戲場動土 小朋友夢想公園預計10月完工
新竹縣竹北市公兒九公園、高鐵公七及高鐵兒四公園遊戲場設置工程，今日舉辦動土典禮，縣府產業發展處指出，此系列公園動工前加入公民參與機制，舉辦工作坊讓孩子發揮創意做出「夢想中的公園」，再參考小朋友的創作設計，縣府希望今年10月完工後，小朋友能回到公園看看夢想實現的模樣。
竹北市移住人口多，出生率高，縣府考量過去規畫部分遊戲場空間已不符現代孩子們的需求，考量整體都市計畫發展、人口結構、交通運輸動線建置、現有體健設施及其使用率等因素後，擇定全縣共22處既有公園進行特色公園規畫設計並陸續開工，竹北市公兒九公園、高鐵公七及高鐵兒四公園為其中3座。
產業發展處指出，此系列公園在動工前，融入公民參與機制，舉辦工作坊讓孩子們利用木屑、黏土、毛線、寶特瓶、牛奶盒等素材製作模型，或以蠟筆在圖紙上創作「夢想中的公園」。小朋友的創作經兒童心理師、職能治療師等專業者評估後，作為設計團隊改造公園的參考。
竹北公兒九鳳凰飛翔遊戲場工程，包含刺激的「鳳凰飛翔主題遊戲區」，設計單位在意見蒐集階段，發現民眾對於鳳凰木的重視，便以「鳳凰」為核心，設計包含滑軌、攀爬架與鞦韆等符合「飛翔」意象的設施。同時也設置木屑鋪面，以符合整體景觀。
縣府表示，高鐵公七及高鐵兒四公園設計具挑戰性的「高鐵公七魔王城堡」、「高鐵兒四魔豆歷險遊戲場」，大量攀爬、平衡類型裝置，包含多層爬網、攀爬架、攀岩牆、獨木橋、懸空踏板、垂直滑桿等，適合愛冒險、想挑戰自我的孩子前往體驗，同時也設置磨石子滑梯、螺旋滑梯、迷宮區等，提供相對幼齡的小朋友遊戲。
縣長楊文科表示，新竹縣3年投入2億元打造22座特色公園，去年底至今共完成竹北市、芎林鄉7座公園動工，預計今年6月起將陸續完工啟用，另12座公園將在今年3月前發包，其餘3座公園將配合地下停車場一併規畫，也將積極辦理細部設計相關事宜。
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