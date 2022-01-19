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鄭文燦慰勞第一線清消人員 優先安排施打第三劑
桃園疫情燒不停，又屬中壢地區為重災區，1月初桃園機場開始爆發Omicron群聚感染，身處第一線的中壢區中壢防疫消毒隊員們投入防疫消毒工作，更是一肩扛起防疫設備機具，在大街小巷內清消；桃園市長鄭文燦今也前往慰問，並致贈橘子象徵大吉大利，盼疫情盡快圓滿結束。
鄭文燦表示，新冠肺炎變異株瞬息萬變，桃園防疫消毒大隊在去年新冠肺炎發展之初，就超前部屬整備成軍，在第一時間總能看見防疫消毒大隊同仁消毒的身影，秉持著寧可多做層層防疫的最高規格，不分平假日全力以赴投入防疫消毒工作。
環保局長呂理德說，桃園防疫消毒大隊從去年124位員，陸續擴編至今已有200位隊員，相關防疫設備也擴充至102部消毒機以及36部消毒車，統計110年度已出動約2萬人次、消毒了3萬1千多處次。
呂理德指出，今年初因為桃機群聚案，統計從1月4日以來，共出動約1100人次，協助執行400個點次的確診者足跡即時消毒、200個里次的擴大消毒，此外還包含了學校42校次、疫苗接種站162站次以及93個採檢站次等等的防疫消毒工作，防守市民環境安全毫無懈怠。
鄭文燦也親自背上防疫設備機具體會消毒大隊辛勞，他說，消毒大隊同仁，長期處於高風險區域執行防疫工作，市府不僅為他們額外辦理防疫保險，也優先安排完成第三劑疫苗接種。此外，為維持桃園垃圾清運及環境整潔服務工作，各區清潔中隊也自17日起開始實施外勤人員責任制，並將隊部垃圾車及資收車分區、分流管制，減少群聚的情形發生，徹底落實防疫管理來保護每一位同仁的安全。
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