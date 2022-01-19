隘北埔駐地工作站啟用 讓在地職人能發展地方創生

位於新竹縣北埔鄉的隘北埔駐地工作站在今天上午正式揭牌啟用，希望在地的的文史工作者能有空間執行地方創生計畫，包含記錄居民訪談、辦理地方小旅行，鄉長莊明增希望透過工作站的設立，讓北埔的文史資源能與觀光結合，找出北埔未來發展方向。

隘北埔駐地工作站是由客家委員會補助，並由新竹縣北埔鄉公所主辦，邀集老街商家、文史工作者及青年創業者，能運用工作站的空間，進行各類地方創生活動，更是希望將其打造成客庄創生品牌，讓民眾對北埔有具體的意象記憶。

莊明增表示，駐地團隊將於今年度計畫中結合居民訪談、生活職人收錄、在地潛力空間盤點、居民工作坊、客庄願景成果展與辦理小旅行，建構北埔客庄的未來發展願景。

他提到，近來北埔受惠於電視劇茶金的熱播，使得知名度大開，讓民眾都認識了姜阿新洋樓與北埔膨風茶， 然而北埔鄉不僅是台3線上重要的客家聚落，更富有歷史文化的客庄巷弄， 短短老街商圈，即有多座歷史建築、古蹟，因此北埔的發展非常具有潛力。

透過工作站的設立，希望能彙整居民最關心的北埔議題，包含生活、生態、藝術、教育、技術、節慶等面向，以此發展出具主題、有系統的軟硬體計畫，讓北埔鄉的發展主軸能結合新舊產業、永續發展，達到人口回流地方創生的目標。