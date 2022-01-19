桃園人事異動 青年局長陳冠穎、人事處長林妙貞就職

桃園市政府頒布新人事，青年、人事和政風3局處首長因請辭、調任等因素異動，新任青年局長陳冠穎和人事處長林妙貞今在市政會議宣誓就職，新任政風處長許志雲則從台南政風處調派。

原青年局長顏蔚慈因為返鄉投入選戰，去年辭去局長職務，新任處長由當過記者、作家的陳冠穎接任；原人事處長黃新雛調任總統府擔任人事處長，新任處長林妙貞從內政部人事處調任，她過去也曾在桃園擔任過人事處副處長；原政風處長曾慶瑞屆齡退休，職務由原台南市政府政風處長許志雲接任。

鄭文燦表示，桃園是最年輕的直轄市市，也是青年指標最高城市，在他就任成立全國第一個青年事務局之後，歷經七年耕耘，青年局也成為指標，不管是公共參與、職涯發展或文化參與，都是各縣市政府青年事務局的標竿。

台灣進入一個需要給青年更大舞台的時代，18歲公民權幾乎是各政黨共識，能夠下修，也是代表我們對年輕世代更大的支持。另外，從人口成長及遷出移入等各項指標來看，桃園是年輕家庭的首選，他們在這裡工作生活、追求人生夢想，市府會幫助他們，給他們的熱情添加柴火。

鄭文燦說，陳冠穎是美國普渡大學畢業，擔任過記者跟作家，在第一線積極參與公共事務，非常有活力，是非常有決心的年輕人，希望她投入以後，能帶領青年事務局結合大學、青年團體發會更大量能。

鄭文燦也說，林妙貞兼具地方與中央的人事經驗，在她過去任內，在保障公務員權益、提供更友善職場環境方面非場有經驗，相信會是市府最好的夥伴。