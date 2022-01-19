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竹市疫苗站「直播」助分流 接種送虎年1元小福袋

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅今早宣布，市府首創「直播」6座疫苗施打站現況，民眾可隨時觀看施打站最新人流，若人少再前往。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今早宣布，市府首創「直播」6座疫苗施打站現況，民眾可隨時觀看施打站最新人流，若人少再前往。圖／新竹市政府提供

新竹市衝刺疫苗覆蓋率，共開設6座疫苗施打站，不過，最近疫苗施打站人潮不少。新竹市長林智堅今早宣布，市府首創「直播」6座疫苗施打站現況，民眾可隨時觀看施打站最新人流，若人少再前往。另因應年節防疫春節發紅包行程取消，他也宣布，今天起在6座疫苗站完成疫苗接種者，現場也將贈送竹市府特製的虎年1元紅包小福袋。

新竹市政府指出，竹市第一劑疫苗涵蓋率96%，全台第一，第二、三劑86%，本島第一。因應疫情，市府開設6大疫苗施打站，全為室內環境，今天更首創「直播」疫苗站現況，民眾出門前可先上網看各站畫面，避開尖峰時刻，迅速完成疫苗施打。

「打疫苗，過好年！」林智堅說，竹市111年度春節發紅包行程取消，今天起民眾只要至竹市6座疫苗施打站，完成疫苗接種，將可於現場領取今年度特製的1元紅包小福袋，數量有限、發完為止。

市府說明，今年1元小紅包由在地年輕設計師胡韻葳操刀，以「虎爺咬錢來」為概念，童趣線條的老虎搭配硬幣，盼農曆年節虎爺加持下，保佑民眾平安順遂、財源滾滾。

竹市6座疫苗施打站為：竹科管理局（新竹市新安路2-1號）、北區區公所（新竹市國華街69號5樓）、中正市場（新竹市中正路245號2樓）、體育館（新竹市公園路295號）、慈濟靜思堂（新竹市中華路五段208巷20號）、稅務大樓（新竹市中央路112號B2）。服務時間為周一至周五上午8至11時，下午2至5時，直播網頁可上https://reurl.cc/RjrQ49。

新竹市長林智堅今早宣布，到疫苗施打站打疫苗送虎年1元福袋。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今早宣布，到疫苗施打站打疫苗送虎年1元福袋。圖／新竹市政府提供

疫苗 新竹 紅包

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