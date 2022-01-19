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新竹在地影像徵集《新竹記譯》得獎名單公布

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
面攝影類第二名-許嘉恩-不動如山。圖／新竹市府提供
面攝影類第二名-許嘉恩-不動如山。圖／新竹市府提供

新竹文化局去年舉辦「新竹記譯」影像徵集活動，廣邀攝影好手用鏡頭記錄城市故事，用照片、影片的呈現竹市的美好。經一個半月徵集，徵得照片92件、影片22件，最後由影像界知名評審委員選出前三名及佳作，所有得獎作品將上傳至文化局「新竹市地方寶藏數位資料庫」網站。

市長林智堅表示，國家文化記憶庫自2018年由文化部主導於各縣市推動，保存並再現土地與人民共同記憶，導入科技建構國家級文化平台，促進民眾參與建構在地知識，作為文化創意經濟產業基礎元素，進而行銷台灣原生文化與國際接軌。

竹市「新竹市地方寶藏數位資料庫」網站自開站以來已蒐羅超過7000筆資料，內容包含經典書籍、活動紀錄、調查研究、人物誌、藝術作品等，這次「新竹記譯」影像徵集活動更從市民的眼中出發，從細微處發現新竹市之美，每件作品都值得保存。

文化局長張馨之說明，期望透過本活動將不同的人、以不同角度捕捉城市瞬間，或透過短片拍攝記錄城市豐富面貌，藉此鼓勵民眾書寫在地記憶故事，鼓勵民間由下而上自發性地建構地方文史資料庫。

平面攝影類首獎為張文雄「東城門」，第二名許嘉恩「不動如山」，第三名李坤育「除罪（心靈告解）」。「東城門」與「不動如山」競爭激烈，評委們非常熱烈討論這兩件作品的特色，「除罪（心靈告解）」的特殊視角也讓評委們印象深刻。

另外，動態影片類首獎為謝紫晴的「新竹城市色彩」，第二名童樂群「新竹禮讚—城市印象篇」，第三名洪宜楹「環境溝通」。「新竹城市色彩」與「新竹禮讚—城市印象篇」兩部作品主題為大家熟悉的新竹市大街小巷與大小事，而「環境溝通」則把鏡頭聚焦在新竹的風與沙，用風聲與沙丘勾勒出另一種新竹市樣貌。

文化局說明，此次活動的核心精神不是為了競賽，而是希望全民一起來說故事，由不同的人、不同視角、不同經驗，共同拼貼出一個時空裡的記憶。動態影片類首獎謝紫晴亦分享，自小於新竹長大，透過這次的拍攝，又重新回憶對新竹的點滴記憶，也希望能透過影片，讓大家能認識她眼中的新竹。

文化局表示，感謝各界參與本活動並踴躍投稿，此次徵集所有得獎作品，都會上傳至「新竹市地方寶藏數位資料庫」網站。

平面攝影類首獎-張文雄-東城門。圖／新竹市府提供
平面攝影類首獎-張文雄-東城門。圖／新竹市府提供
平面攝影類第三名-_李坤育-除罪(心靈告解)。圖／新竹市府提供
平面攝影類第三名-_李坤育-除罪(心靈告解)。圖／新竹市府提供

新竹 文化局

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