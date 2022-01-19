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桃園增4處景點人潮警示燈號 共23處可看即時影像

中央社 / 桃園19日電

桃園觀旅局表示，桃園景點人潮警示燈號系統今天起新增1895乙未保台紀念公園、八德埤塘自然生態公園、秀才登山步道及老街溪沿岸步道等4處景點，共計23處可查看即時現場人潮。

桃園市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，桃園自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，與中華電信合作推出自動化判別的「桃園景點人潮警示燈號系統」，以電信訊號推估各景區現場人潮狀況，並以景點範圍人潮平均值的概念自動判斷出人潮燈號。

觀旅局表示，燈號分為紅燈「人流管制」、黃燈「人流警示」及綠燈「人流安全」，顯示時間為上午8時至下午5時，燈號每30分鐘變動1次，只要亮起黃燈的警示燈號，就會啟動相關管制措施，包含停車場管制、人流疏導或交通管制等，避免景點爆量。

觀旅局表示，加上今天新增的4處景點，共有23處景點可查詢即時人潮，分別為青埔休閒遊憩區、大溪老城區、石門水庫風景區、虎頭山風景特定區、竹圍漁港、觀音蓮花園休閒農業區、慈湖、永安漁港、角板山遊憩區、新屋綠色走廊、大溪月眉休閒農業區、龍潭大池。

以及小烏來風景特定區、羅浮溫泉區、拉拉山、五酒桶山步道、許厝港濕地、農博環境教育園區、草漯沙丘地質公園、1895乙未保台紀念公園、八德埤塘自然生態公園、秀才登山步道及老街溪沿岸步道。

觀旅局說，另有12處景點提供即時影像隨選隨看，包括大溪橋、石門水庫、永安漁港、角板山梅園、拉拉山遊客中心、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山生態池、後慈湖、慈湖水岸廣場、大溪老街與虎頭山奧爾森林學堂，讓民眾不出門也可以輕鬆賞美景。

石門水庫 桃園 大溪老街

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