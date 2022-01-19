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竹縣嚴選年節禮品 上架網路平台降低疫情衝擊

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣政府嚴選新竹縣良品上架網路購物平台，縣府指出，裕大農業將傳統甜品，製成隨時隨地方便泡的隨手包。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府嚴選新竹縣良品上架網路購物平台，縣府指出，裕大農業將傳統甜品，製成隨時隨地方便泡的隨手包。圖／新竹縣政府提供

農曆年節將至，送禮一表心意，為降低疫情對實體通路的衝擊，新竹縣政府嚴選新竹縣良品上架網路購物平台，方便民眾採買。縣府指出，2年1次的「新竹良品、縣上好禮」活動，徵選出遍布新竹縣13個鄉鎮市的產品琳瑯滿目，無論品質或包裝皆經過食品衛生檢驗把關，是民眾年節送禮的好選擇。

縣府表示，為了呈現募集新竹縣店家的優質商品，網路平台上能方便尋找到店家的商品基本資訊與價格，將商品分為5大類別，依序為「新 感動」、「竹 美味」、「縣 好茶」、「良 好禮」、「品 生活」，分類開頭第一字排在一起即為「新、竹、縣、良、品」。

縣府指出，獲選新竹縣良品的「怡農茶園」位於北埔鄉，出產的蜜香紅茶及各式茶禮受歡迎；「湖口老街第二代」的手工芋圓，天然原味，是愛與幸福的傳承；「獅山長生橋商行」行銷優質苦茶油，苦茶樹採自然生態種植，讓苦茶樹與草共生栽培；「隆源餅行」經典客家米食系列，遵循古法要蒸8個小時，以及手工純米製作，把傳統的美味讓更多人可以品嘗。

縣長楊文科表示，縣府近年來積極推廣「新竹良品」品牌形象，以高規格的產品檢驗要求，嚴選推出的產品都是竹縣精銳好禮，並上架電商平台，農曆年節即將來到，上網輕鬆購買「新竹良品」特色伴手禮，讓消費者吃得安心、用的心安，絕對是鄉親送禮自用的最佳選擇。

在新冠疫情衝擊之下，新竹縣政府將「新竹良品、縣上好禮」上架於PChome商店街及樂天市場平台，降低新竹縣在地優質店家衝擊，也讓消費者在家即可安心購買新竹縣優質良品、享受在地好食。詳情請上https://www.pcstore.com.tw/otop/ 或 https://reurl.cc/Npprvk。

新竹縣政府嚴選新竹縣良品上架網路購物平台，圖為怡農茶園的紅玉紅茶產品。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府嚴選新竹縣良品上架網路購物平台，圖為怡農茶園的紅玉紅茶產品。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府嚴選新竹縣良品上架網路購物平台，縣府指出，哈客愛擂茶是客家人招待貴賓的茶點。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府嚴選新竹縣良品上架網路購物平台，縣府指出，哈客愛擂茶是客家人招待貴賓的茶點。圖／新竹縣政府提供

新竹 疫情 電商

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