竹縣加開7場接種站 莫德納、BNT共5400劑隨到隨打

因應本土疫情升溫，加上新竹縣3所學校出現確診事件，掀起第1、2、3劑疫苗搶打潮，縣府因應搶打疫苗人潮，本周加開7場大型接種場次，分別是1月21日周五1場、1月22日周六3場、1月23日周日3場次，提供莫德納或BNT共5400劑施打，隨到隨打，不需預約。

新竹縣衛生局說明，本周加開7場隨到隨打接種場次分別為：

一、1月21日周五新竹縣婦幼館：上午BNT 900劑 二、1月22日周六中國附醫：上午莫德納500劑、下午BNT500劑 三、1月22日周六新竹縣婦幼館：上午BNT900劑、下午莫德納900劑 四、1月22日周六竹東衛生所：上午莫德納400劑 五、1月23日周日新豐鄉松柏站：上午BNT400劑 六、1月23日周日竹北市中興集會所：上午莫德納400劑（僅限第3劑） 七、1月23日周日北榮新竹：上午莫德納400劑、下午BNT 400劑