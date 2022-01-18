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竹縣加開7場接種站 莫德納、BNT共5400劑隨到隨打
因應本土疫情升溫，加上新竹縣3所學校出現確診事件，掀起第1、2、3劑疫苗搶打潮，縣府因應搶打疫苗人潮，本周加開7場大型接種場次，分別是1月21日周五1場、1月22日周六3場、1月23日周日3場次，提供莫德納或BNT共5400劑施打，隨到隨打，不需預約。
新竹縣衛生局說明，本周加開7場隨到隨打接種場次分別為：
一、1月21日周五新竹縣婦幼館：上午BNT 900劑
二、1月22日周六中國附醫：上午莫德納500劑、下午BNT500劑
三、1月22日周六新竹縣婦幼館：上午BNT900劑、下午莫德納900劑
四、1月22日周六竹東衛生所：上午莫德納400劑
五、1月23日周日新豐鄉松柏站：上午BNT400劑
六、1月23日周日竹北市中興集會所：上午莫德納400劑（僅限第3劑）
七、1月23日周日北榮新竹：上午莫德納400劑、下午BNT 400劑
新竹縣政府提醒民眾接種疫苗務必攜帶健保卡、接種紀錄卡(黃卡)，若接種紀錄卡遺失者，請提前回原接種單位或轄區衛生所辦理補發後才能順利完成接種。提醒接種疫苗後，仍需做好個人防疫措施，「戴口罩、勤洗手、維持社交距離」及做好個人衛生防護，大家一起守護健康。
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