桃警執勤車禍取締染疫風險大 2企業捐防疫物資挺平鎮警

桃園疫情延燒，警方身處防疫第一線染疫風險大，桃園市樂司科國際總經理劉世煌及美琪生技董事長吳英偉兩人今天下午前往平鎮分局捐贈防疫洗手乳300罐、藥皂及led手電筒一批，提供第一線員警執勤防疫工作，增加保護力，由分局長吳明彥代表接受、表示，感謝兩企業捐贈防疫物資，有助提升員警防疫能力。

桃園疫情擴散中，日前中壢分局及保大警員4人處理一起車禍事故。未料傷者竟是確診個案，4警員當時不和知情，只簡單戴口罩就上前處理和協助送醫，4警員隨即被通報採檢，雖是陰性，仍要後送集中檢疫所隔離14天，引起第一線警員私下關切談論。

劉世煌、吳英偉攜帶自家生產一批防疫物資，慰勉平鎮分局第一線員警辛勞及表達對警察防疫工作的感謝。吳英偉表示，警察工作時常要面對不特定民眾，處理過程中或多或少要與民眾接觸，染疫風險較大，染疫造成員警危害，無論是對民眾、警察同仁或家屬，傳染的風險都是無法預料，希望警察提升防疫能力。

吳明彥表示，警方現階段勤務以防疫優先，面對居家隔離或居家檢疫訪視工作，或近距離與民眾接觸執行取締酒駕工作，都有染疫風險，收到企業捐贈防疫物資，提升執勤工作保護力，第一線警察同仁表達感謝。