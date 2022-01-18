防搶演練 兩名搶匪持槍闖入竹市銀行

新竹市北大路三信總社今天下午遭兩名搶匪持槍闖入，連開兩槍威脅行員立刻交錢，得手現金後逃離，警方獲報後全副武裝在各大路口攔截，將嫌犯逮捕，如此逼真的畫面，其實都是警方模擬的防搶演練。

年關將屆，現金流量大增，銀行、銀樓等容易成為歹徒覬覦目標，有鑑於此，新竹市警一分局今在轄內北大路三信總社舉辦金融機構防搶暨攔截圍捕演練，由於現場情境逼真，警方見路過民眾就不段提醒「只是演練，千萬別嚇到！」

警方指出，演練狀況為兩名歹徒頭戴安全帽及口罩，持手槍衝進銀行，喝令行員交出現金，一名歹徒離開時遭保全員與行員合力逮捕，另名歹徒則帶著現金騎機車逃逸，警方偵查隊接獲通報，趕往銀行現場進行封鎖、採證，線上警網則在各重要路口攔截，佈下天羅地網將搶匪壓制逮捕。