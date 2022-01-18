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竹縣照辦柑桔美食生活節 現場採實聯制禁飲食

聯合報 / 記者巫鴻瑋巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣府前廣場本周末將舉行「柑桔美食生活節」，不過因疫情現場提升防疫措施，籲請民眾配合。圖／縣府提供
新竹縣府前廣場本周末將舉行「柑桔美食生活節」，不過因疫情現場提升防疫措施，籲請民眾配合。圖／縣府提供

新竹縣府前廣場22、23日將舉辦「2022新竹縣柑桔美食生活節」，原本活動有野餐布置比賽，因疫情升溫被迫取消，美食市集也取消用餐區，現場禁止飲食，不過其餘活動、抽獎仍照常舉辦，更籲民眾前來參與要全程戴口罩，還要配合實聯制、量體溫、消毒等防疫措施。

農業處長范萬釗指出，因新竹縣柑橘類產值高達12億元，占全縣農業產值近一半，但多數消費者仍習慣實體通路購買，線上銷售效果有限，若因疫情取消柑橘促銷活動，會對農民生計造成嚴重衝擊，因此與衛生局討論後，才決定稍微調整活動內容、提升防疫，活動照常舉辦。

為避免民眾在現場飲食暴露在感染風險下，活動當天原訂的野餐布置比賽取消，美食市集雖照常擺攤，不過現場取消用餐區，農業處籲請民眾能帶回家再吃，不過其餘活動，例如寶寶計重賽、限量紅包袋發放、抓鈔機拿獎品等都照常舉辦，但會提升防疫消毒，希望民眾都能配合。

縣府表示，今年由於氣候良好，柑橘品質優，產量增加2成，總產量達4.2萬公噸，甜度平均也有到達13、14度，因此也推出許多促銷活動，要讓民眾買到當季最優質的柑橘及農產品，甚至也整合網路行銷販售，民眾不必親自到新竹也能買到新竹柑橘。

不過為了吸引買氣，活動當天只要民眾現場購滿5斤柑橘，就送抽獎券1張，有機會抽iPhone13、掃地機器人、藍芽音響等好禮，且只要身分證字號有2，或虎年出生的民眾，還能參加抓鈔機拿獎品活動，另外民眾也能上臉書搜尋「新竹縣柑桔的故鄉」粉絲專頁，在指定貼文留言按讚，就有機會抽到柑橘禮盒。

范萬釗表示，活動現場除了有柑橘展售，還有新竹縣各鄉鎮特色農特產品，包含新竹縣各鄉鎮市11個農會都會到現場擺攤，販售如如竹北黑豆麵、峨眉桶柑麵、關西仙草茶等農特產品。

新竹 柑橘 實聯制

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