桃今打BNT內壢接種站約200人 鄭文燦：疫苗夠、快施打

桃園疫情持續擴散，民眾也都搶打第3劑疫苗，不過莫德納跟BNT要施打的人卻落差相當懸殊，民眾仍是以莫德納為主，桃園市長鄭文燦今下午前往中壢區內壢文化市民活動中心接種站再次呼籲，現在BNT存量都夠，第1、2、3劑都能隨到隨打，民眾若達可打的時間就盡快出來施打。

內壢接種站人員指出，採檢站1天量能預估是800人，不過上周末莫德納第1天開打時接種人數就達1500人以上，因此民眾前來基本上都打的到，不過雙數日打BNT得人數真的落差很大，像今天截至下午2時許，也才200多人接種。

有民眾表示，自己今天施打第1劑，因之前都沒空，趁現在不用預約就來打；也有移工指出，自己待在台灣也很害怕，時間到就來打疫苗，好好保護自己，深怕無法工作。