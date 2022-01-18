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郭子乾、郭靜、楊敏盛捐贈桃市快篩劑 將轉送信實公司

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
敏盛醫院創辦人楊敏盛捐贈快篩劑2000劑給桃市消防局，盼保障消防救護人員出勤安全。圖／消防局提供
敏盛醫院創辦人楊敏盛捐贈快篩劑2000劑給桃市消防局，盼保障消防救護人員出勤安全。圖／消防局提供

桃園疫情嚴峻引各界關心，藝人郭子乾、郭靜小姐號召診所，今天捐贈2880劑快篩試劑予桃園市政府，預計將轉贈負責機場清潔的信實公司；敏盛醫院創辦人楊敏盛今也以個人名義捐贈2000劑給消防局，盼能保障消防救護人員出勤安全。

知名藝人郭子乾與郭靜號召台中晨悅診所，今天上午捐贈市府「家用新冠肺炎快篩套組」1440盒，共2880劑。郭子乾表示，有感近期疫情嚴峻，國門桃園需要更多防疫物資，便牽線熟識醫材廠商的診所捐贈快篩試劑，希望為防疫貢獻心力。

市長鄭文燦代表受贈表示，疫情高峰期，定期檢測是重要防疫手段，這批快篩劑預計轉贈信實公司，或供市府相關防疫人員篩檢使用。

敏盛醫院創辦人楊敏盛今上午也捐贈快篩劑2000劑給桃園市消防局，由盛弘醫藥公司董事長楊宏仁代表捐贈。楊宏仁表示，過去2年台灣展現亮眼防疫成績，父親楊敏盛以個人之力支持市府防疫工作，可確保消防救護人員安全，也向市府團隊努力抗疫致意。

楊宏仁說，台灣民眾多已施打2劑以上疫苗，幾乎9成民眾有抗體，也落實戴口罩政策，只要配合政府即時快篩、即時檢測找出病源所在，降低及阻斷傳播是未來防疫重點。

今天的捐贈活動市長鄭文燦代表受贈，秘書處長顏子傑、衛生局長王文彥、消防局長謝呂泉、盛弘醫藥股份有限公司董事長楊弘仁及總經理劉慶文、敏盛醫療資產董事長張長榮、敏盛綜合醫院經國總院院長劉宜廉、精準健康股份有限公司總經理李鴻益、代表捐贈人藝人郭子乾及郭靜等均一同出席捐贈活動。

藝人郭子乾與歌手郭靜牽線診所捐贈桃園市快篩劑2880劑，將轉送信實公司及市府防疫人員篩檢用。記者楊湛華／攝影
藝人郭子乾與歌手郭靜牽線診所捐贈桃園市快篩劑2880劑，將轉送信實公司及市府防疫人員篩檢用。記者楊湛華／攝影

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