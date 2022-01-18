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竹縣挺醫護 6月底前入住合作旅宿每房補助1500元

中央社 / 新竹縣18日電

新竹縣長楊文科今天表示，縣府推出「醫事人員旅宿優惠專案」，即日起至6月底，縣內60家醫院、疫苗合約院所醫事人員入住合作旅館，補助每房新台幣1500元，限量1500間。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，縣政府與縣內19家旅宿業者力挺辛苦醫事人員，再度推出「醫事人員旅宿優惠專案」，讓醫護能以實惠價格，享受優質休息時光。

楊文科表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，醫事人員持續在高壓且高風險場域工作，相當辛苦，也承受很大身心壓力。

楊文科指出，為感謝在第一線的醫事人員，縣府團隊積極洽談合作旅宿業者提供優惠專案，讓醫事人員身心好好充電後，再回到崗位堅守防疫任務。

新竹縣交通旅遊處長游志祥說，縣府連續2年推出防疫醫事人員旅宿優惠專案，補助對象為縣內COVID-19專責醫院及竹縣衛生局公告的疫苗合約院所醫事人員。入住時須出示身分證、醫事人員執業執照等相關證件，更多專案資訊請至新竹縣旅遊網查詢。

新竹 楊文科 疫苗

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