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竹縣挺醫護 6月底前入住19家旅宿每房補助1500元

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣挺醫護推出「竹縣挺醫護、優惠輕鬆住」專案，每房補助1500元，限量1500間。圖／新竹縣政府提供
新竹縣挺醫護推出「竹縣挺醫護、優惠輕鬆住」專案，每房補助1500元，限量1500間。圖／新竹縣政府提供

防疫期間許多醫事人員擔心自己把病毒帶回家，不敢回家睡，新竹縣政府體恤辛苦的醫事人員，即日起推出「醫事人員旅宿優惠專案」，縣長楊文科更將原訂3月底截止日期，延後至6月底，凡符合縣內醫事人員資格者，入住合作旅館，縣府就補助每房1500元，限量1500間。

新竹縣政府挺醫事人員，即日起至6月底與縣內19家旅宿業者合作，推出「醫事人員旅宿優惠專案」，優惠縣內60間包含COVID-19專責醫院、疫苗合約院所之符合醫事人員資格者，以每房補助1500元入住合作旅宿，讓醫事人員身心好好充電後，再回到崗位堅守防疫任務。

縣府交通旅遊處長游志祥表示，縣府連續2年推出防疫醫事人員旅宿優惠專案，補助對象為縣內 COVID-19專責醫院以及衛生局公告之疫苗合約院所，入住時須出示身分證、醫事人員執業執照等相關證件，更多專案資訊也能到新竹縣旅遊網查詢。

新竹縣長楊文科表示，新冠疫情延燒2年多，許多醫事人員持續在高壓且高風險場域工作，相當辛苦，尤其這波新冠肺炎Omicron病毒來得急、傳染力又很快，醫護人員承受很大的身心壓力，為感謝站在第一線的醫事人員，縣府團隊洽談合作旅宿業者提供優惠專案。

新竹台大分院生醫醫院竹北院區副院長蔡孟昆表示，鑑於Omicron傳播速度驚人，雖然新竹縣在地醫界資源這幾天迅速反映，緊急動員採檢，盼能盡快控制疫情，但是否能在原訂活動截止日3月底前控制，目前還沒把握，還好縣長楊文科體恤醫護，宣佈優惠方案延長至6月底。

今日包含中醫大新竹附醫副院長葉坤祥、東元綜合醫院副院長林鎮宇、新仁醫院董事長張維庭、新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏、安捷國際酒店董事長陳品峰、竹北喜來登大飯店副總經理楊淑芳、小叮噹生活大師會館經理林冠助等人，都出席挺醫護優惠專案宣誓會。

新竹 楊文科 疫情

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