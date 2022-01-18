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坤輿事廢場案衝突不斷 業者上午抬棺抗議不公

聯合報 / 記者胡蓬生范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣坤輿事業廢棄物掩埋場開發案持續引爆衝突 ，業者方面上午11點在抗爭現場指控警方執法不公，使合法公司人員不得其門而入，抬棺表達不滿。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣坤輿事業廢棄物掩埋場開發案持續引爆衝突 ，業者方面上午11點在抗爭現場指控警方執法不公，使合法公司人員不得其門而入，抬棺表達不滿。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣坤輿事業廢棄物掩埋場開發案持續引爆衝突 ，業者方面上午11點在抗爭現場指控警方執法不公，使合法公司人員不得其門而入，抬棺表達不滿，並揚言到苗栗縣警局、公路總局、苗栗地方法院申訴，業者車隊試圖進場，但一度受阻，雙方僵持多時，近中午時車輛終於得以進場，衝突暫時化解。

竹南警方否認執法不公，強調執法以維護雙方安全及秩序為前提，現場派遣警力時都區隔雙方保持秩序，對兩方爭議提告事項也都依法受理偵辦及移送，並未袒護任何一方。

苗栗縣造橋鄉坤輿科技股份有限公司廢棄物掩埋場恢復試營運，但遭自救會強力抗爭，坤輿人員上午11點在現場控訴警方執法不公，使合法公司遭惡霸擋路超過1年，不得其門而入，讓全體員工無法生存，要求縣長徐耀昌主持公道。

坤輿業務經理王亞綺在現場以大聲公喊話， 質問竹南警分局長林永勝應該依法應嚴守行政中立，依法令執行職務，不得對任何團體或個人予以差別待遇，不得圖利他人，自救會在公有道路及私人土地上違法堆置物品，阻擋包含坤輿不特定公眾使用道路及竊占國有土地1年多，她去年12月23日還因此車禍。

王亞綺喊話後，坤輿員工車隊欲進場，但一度遭抗爭民眾阻擋，雙方人馬堵在坤輿大門，場面一度僵持不下。

苗栗縣政府去年12月24日同意坤輿恢復試運轉，12月28日進場爆發衝突，自救會提告坤輿及保全人員，坤輿於今年1月12日召開協調會破局後，提告自救會，警方已受理報案，坤輿保全人員昨天凌晨3點多進駐，自救會也動員到場，雙方數度相互叫陣，警力排成人牆隔開，並沒有造成進一步衝突。

苗栗縣坤輿事業廢棄物掩埋場開發案持續引爆衝突 ，業者方面上午11點在抗爭現場指控警方執法不公，抬棺表達不滿，公司車隊要進入場區，現場一度僵持。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣坤輿事業廢棄物掩埋場開發案持續引爆衝突 ，業者方面上午11點在抗爭現場指控警方執法不公，抬棺表達不滿，公司車隊要進入場區，現場一度僵持。記者胡蓬生／攝影

自救會 苗栗縣

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