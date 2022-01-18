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苗栗坤輿掩埋場試運轉釀衝突 自救會續阻擋對峙

中央社 / 苗栗縣18日電

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場試運轉，昨天引發業者與自救會衝突，雙方數波拉扯爭執並持續對峙到深夜，自救會成員今天守在場區門口，警方到場，避免雙方衝突擴大。

苗栗縣政府去年底依環保署撤銷原中止處分，恢復坤輿試運轉計畫，引發反坤輿自救會不滿，去年12月28日業者載運土方車輛進場遭阻擋，業者與自救會成員爆發肢體衝突多人掛彩，今年1月12日業者與自救會協調但破局。

自救會成員持續號召民間團體聲援「守護家園」，17日凌晨因有車輛進出，自救會成員與業者僱請的數十名保全再起衝突，經警方及時以人牆隔開雙方，衝突未擴大，但雙方到昨天深夜持續對峙。

反坤輿自救會成員在臉書（Facebook）指出，坤輿為完成試運轉測試，半夜突襲，更出現許多「黑衣人」打傷守夜居民。

對此，坤輿公司業務經理王亞綺接受媒體採訪時表示，公司合法申請設立、納稅，卻遭自救會成員「非法攔路」，為避免發生不必要衝突，僱請專業保全到現場協助，卻被指稱為黑道，非常無奈。

今天上午業者保全多已撤出，自救會成員與聲援人士持續在坤輿門口以人牆阻擋，防止業者車輛進出，苗栗縣議員宋國鼎、政大教授徐世榮等人也到場關切。

今天上午11時許，業者多部自小客車被擋在大門口，王亞綺在現場拿出大聲公指稱，自救會儼然地方惡霸，在公有道路及私人土地設置路障，「合理抗議我能接受，連公司員工進出公司都遭阻擋，簡直無法無天」。

業者接著抬出貼有「自救會草菅人命」標語的棺木到場，強調公司依法取得縣府同意試運轉，警方應依法對違法占用國有道路民眾開罰，並清除占用物，但至今未有任何作為，反而封阻省道台1線，危害納稅人通行權益。

王亞綺並抗議警方執法不公，指稱公司合法申設卻遭地方惡霸擋路超過1年，導致員工無法生存，將代表受害人家屬抬棺前往苗栗縣警察局、公路總局及苗栗地院申訴。

她還向苗栗縣長徐耀昌喊話，「這樣的投資環境招商引資，如此目無法紀，還有企業願意來嗎？」

苗栗縣警察局竹南分局長林永勝接受媒體電訪時表示，雙方於去年底爆發肢體衝突，造成多人受傷，至今在現場也是言語衝突不斷。

林永勝指出，警方秉持維護雙方安全及秩序為前提，在現場派遣警力區隔，保持秩序，對於雙方爭議提告事項，均依法受理偵辦移送，並未有袒護任何一方情事。

自救會 苗栗縣 保全

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