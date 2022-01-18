桃園疫情燒接種人潮增多 鄭文燦：BNT充裕隨到隨打

桃園市疫情在校園延燒，市政府加開接種站前往施打人潮增加，市長鄭文燦今天上午前往大溪區三安市民活動中心接種站視察，詢問等候市民及鼓勵「打好打滿」，各接種站施打人潮增加。

鄭文燦表示，防範疫情正在各接種施打疫苗提升第3劑覆蓋率，目前全市學校、幼兒園確診14例，總共10校停課14天，國高中完成期末考後直接放寒假。

大溪三安市民活動中心接種站今天接種BNT疫苗，許多年長者由子女陪同前往施打，吳姓阿伯彎腰仔細看打什麼疫苗，詢問是打什麼疫苗，鄭文燦前往視察慰問負責的新永和醫護和向市民問候打幾劑?多位市民說，他們前兩劑打高端，這次第三劑打BNT。一名阿嬤說第一次看到市長本尊，很難得。鄭親切問候問說阿打幾劑，鼓勵小心防疫保重身體。