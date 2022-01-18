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桃園疫情燒接種人潮增多 鄭文燦：BNT充裕隨到隨打

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦視察大溪種站與民眾合影，鼓勵市民「打好打滿」。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦視察大溪種站與民眾合影，鼓勵市民「打好打滿」。記者曾增勳／攝影

桃園市疫情在校園延燒，市政府加開接種站前往施打人潮增加，市長鄭文燦今天上午前往大溪區三安市民活動中心接種站視察，詢問等候市民及鼓勵「打好打滿」，各接種站施打人潮增加。

鄭文燦表示，防範疫情正在各接種施打疫苗提升第3劑覆蓋率，目前全市學校、幼兒園確診14例，總共10校停課14天，國高中完成期末考後直接放寒假。

大溪三安市民活動中心接種站今天接種BNT疫苗，許多年長者由子女陪同前往施打，吳姓阿伯彎腰仔細看打什麼疫苗，詢問是打什麼疫苗，鄭文燦前往視察慰問負責的新永和醫護和向市民問候打幾劑?多位市民說，他們前兩劑打高端，這次第三劑打BNT。一名阿嬤說第一次看到市長本尊，很難得。鄭親切問候問說阿打幾劑，鼓勵小心防疫保重身體。

鄭文燦表示，現在全市接種站19、20輪施打疫苗，單日打莫德納、雙日打BNT，疫苗，目前BNT施打率不到三成，疫苗充裕供應，決定接種站BNT疫苗，打1、2、3劑都是隨到隨打，希望市民趕快接種，提升保護力。

桃園市大溪許多長者前往接種BNT疫苗。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪許多長者前往接種BNT疫苗。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪許多長者前往接種BNT疫苗，彎腰仔細看施打內容。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪許多長者前往接種BNT疫苗，彎腰仔細看施打內容。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪許多長者前往接種BNT疫苗，市長鄭文燦（左一）詢問市民打幾劑鼓勵「打好打滿」。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪許多長者前往接種BNT疫苗，市長鄭文燦（左一）詢問市民打幾劑鼓勵「打好打滿」。記者曾增勳／攝影

疫苗 BNT 鄭文燦

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