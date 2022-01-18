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義民高中確診生通勤竹北－新竹 縣府清消火車站

中央社 / 新竹縣18日電

竹市今天新增一家4口確診，其中1名10多歲女孩是竹縣義民高中學生。新竹衛生局表示，這名學生習慣下課後徒步至台鐵竹北火車站搭乘2541班次列車至北新竹站，已全面消毒。

新竹縣政府發布新聞資料指出，竹縣衛生局昨天至今早會同教育局前往義民高中進行環境風險評估及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調，持續匡列學校接觸者中。目前匡列學校2班89人、老師6人，居家隔離並採檢中。

竹縣府表示，義民高中今天起全面停課14天，上午已由環保局人員協助校園環境消毒，下午緊急協調台北榮民總醫院新竹分院醫護人員進駐校園設置篩檢站，擴大採檢。

竹縣府指出，經過初步疫調，這名學生平日下課後，習慣徒步至台鐵竹北火車站，搭乘2541班次列車至台鐵北新竹站，環保局也派員針對車站及環境消毒。

新竹 衛生局 台鐵

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