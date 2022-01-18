春節除舊布新 苗栗市公所公布清運垃圾時間表
春節的腳步近了，今年連續9天放假，苗栗市公所公布垃圾清運、停收，及定點收集垃圾時間表供參考，籲請市民多多利用配合，洽詢電話037-331917。
苗栗市公所指出，清潔隊即日至1月29日加強大型家具清運，2月1日至4日停收垃圾，市民2日至4日可利用定點時間投丟垃圾，此外，1月30日上午9點起加班收運垃圾（資源回收二、五路線），1月31日上午9點起清運垃圾，2月5日上午9點起清運垃圾，2月7日恢復正常夜間收集垃圾。
2月2日至4日春節定點收集時間地點如下，南區新東街、復興路口上午6點50分至7點，苗栗地方法院前上午7點10分至7點50分；北區玉清路縣府國宅前 上午6點40分至6點45分， 為公路、國華路口上午6點50分至7點，中華路北苗市場前上午7點10分至7點50分，源林街源林大樓上午7點55分至8點5分。
此外，西區英才路縣府文化觀光局前上午7點至7點25分，苗栗縣青年創業指揮部前上午7點30分至7點50分，民族路巨蛋體育館前上午7點55分至8點20分，西山聖廟橫車路口上午8點30分至9點。
全市10處定點定時垃圾收集站方便市民，市公所也籲請民眾配合，垃圾車到達後，自行提丢上車，切勿堆置街頭，汙染環境並影響觀瞻。
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