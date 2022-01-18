學生叫車共乘夯 新竹監理站會同警強力取締白牌計程車

疫情升溫，新竹市區周遭學生叫車共乘夯！新竹市監理站與新竹市警察局交通隊主動出擊，14日在新竹市區加強取締違法的白牌計程車，攔到一輛自用小客車正載送學生前往新竹火車站，並合意付費210元車資，依規定處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4個月。

新竹市監理站站長周景朗表示，新竹市區周遭學校多，為強化交通安全管理，除加強向學校及學生宣導拒搭白牌車及搭乘合法計程車及公共運輸外，也定期及不定期排班取締白牌車違規營業。

新竹市監理站會同警方在轄內民眾舉報白牌車出沒地點加強巡查，經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人以自用小型車違法經營計程車客運業，依規處10萬元以上，20萬元以下罰鍰，其非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止運輸業營業執照。

新竹市監理站表示，合格計程車有兩種，一種是俗稱的小黃，外觀黃色、有車頂燈、車牌白底紅字；第二種是多元化計程車，車身顏色與一般轎車沒有不同，但車牌還是白底紅字。