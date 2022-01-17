春節連假 苗栗地區推出交通疏運攻略

111年春節連續假期自1月29日至2月6日共計9天，交通部公路總局今天公布苗栗地區疏運計畫，包括台61線及聯絡熱門旅遊區省道及客運優惠等，盼分散車流以維持交通順暢。

因應春節連續假期，公路總局第二區養護工程處今天會同西濱北工處、新竹區監理所、苗栗縣政府工務處、警察局等單位召開記者會，說明苗栗地區春節疏運計畫。

公路總局第二區養護工程處副處長陳貴芳表示，台61線西濱公路是國道重要替代道路，但在苗栗縣竹南路段有多處路口，為提高車流紓解，擬定3策略，包含號誌連鎖優化，維持車輛續進；2月4日（初四）、5日（初五）封閉冷水坑、中美里、保福路、垃圾掩埋場、苗11等5處橫向路口，以減少路口停等，讓主線快速通過；並與高速公路局合作，2月3日（初三）至2月5日（初五）上午7時至夜間12時，封閉西濱北向入口匝道。

春節適逢苗栗大湖草莓季，公路總局預估台3線大湖地區車潮尖峰時段為2月1日（初一）至2月5日（初五）每天上午10時至晚間7時，建議民眾起早，提前10時以前到；10時以後，盡量往外圍地區包括公館、獅潭、南湖、馬拉邦山等地區草莓園採果。

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段段長陳禎康表示，遊客要前往大湖、泰安地區，不只可透過台72線，也可走台3線、台6線或利用124縣道、140縣道等地方道路轉接省道，更建議搭乘公共運輸，從苗栗火車站轉搭新竹客運（往大湖或卓蘭方向）或在苗栗高鐵站轉搭金牌客運（往雪霸國家公園管理處方向）前往，希望透過時間、空間、交通運具分散車流。

苗栗監理站站長蘇淑賢指出，春節期間實施86條國道客運路線票價優惠，及轉乘優惠措施，例如苗栗到台北優惠票價僅需新台幣175元、竹南到台北優惠票價135元；若搭乘國道客運及高鐵、台鐵後轉成地方公路客運，也有基本里程優惠措施。此外，搭乘苗栗客運「台灣好行南庄線」，使用電子票證享有半價優惠，民眾暢遊苗栗南庄沿線熱門景點可省錢又不必煩惱停車問題。

蘇淑賢說，配合防疫，將督促客運業者，每一趟次完成後進行車輛消毒，各場站每小時清消一次，請民眾進入場站內及搭車期間確實戴口罩並配合量體溫及手部消毒。