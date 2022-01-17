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白沙屯拱天宮媽祖今年進香8天7夜 去程2天半急行軍趕路

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動，今天下午依例由值年爐主曾桂菊擲筊請示決定，全程8天7夜。圖／民眾提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動，今天下午依例由值年爐主曾桂菊擲筊請示決定，全程8天7夜。圖／民眾提供

國內宗教盛事，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖前往雲林縣北港朝天宮徒步進香，今天依例由值年爐主曾桂菊擲筊請示決定日程，5月20日凌晨1點15分起駕出發，5月27日下午3點5分回宮，全程8天7夜，去程2天半，必須急行軍趕路。

今年白沙屯拱天宮媽祖進香日程，今天下午1點擲筊請示決定，放頭旗5月16日深夜11點、5月20日凌晨1點15分登轎，2點15分出發，5月22日到北港，5月23日凌晨0點15分進火，5月27日下午3點5分回宮，6月7日凌晨1點20分開爐。

白沙屯拱天宮媽祖進香，每年都有大批信眾隨行，拱天宮管理委員會主任委員洪文華表示，原則進香活動前30天開放報名，但屆時若因疫情變化需暫緩進香，將視中央流行疫情指揮中心指示辦理。

北港朝天宮 白沙屯 媽祖 苗栗縣

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