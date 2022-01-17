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苗栗坤輿掩埋場爭議 居民赴總統府要蔡英文主持公道

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
自救會代表、環保團體與立委邱顯智（左三）、湯蕙禎（左四）、陳椒華（左五）等人在總統府前陳情抗議，要求苗栗縣政府撤銷試運轉許可，讓鄉親們能安心返家過年。記者許正宏／攝影
自救會代表、環保團體與立委邱顯智（左三）、湯蕙禎（左四）、陳椒華（左五）等人在總統府前陳情抗議，要求苗栗縣政府撤銷試運轉許可，讓鄉親們能安心返家過年。記者許正宏／攝影

苗栗縣政府去年底通過坤輿掩埋場試運轉，引發當地龍昇村居民強烈反彈。立委陳椒華、邱顯智、湯蕙禎今與居民、自救會、環團前往總統府陳情，指坤輿公司半夜突襲要送廢棄物進掩埋場，居民守夜卻遭黑衣人打傷，請蔡英文總統出面關切坤輿公司違法行為，並要求苗栗縣政府撤銷試運轉許可。

因自救會研判坤輿公司今天、明天可能會突襲，將廢棄物送進掩埋場，今凌晨便號召支持者到場，坤輿保全人員也同一時間進駐，雙方在坤輿大門口對峙，並於上午7點半一度因車輛進出爆發拉扯。

反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會指出，苗栗縣政府罔顧坤輿案諸多爭議，二度准予試運轉，恐嚴重衝擊當地環境，而多年前苗栗縣政府護航坤輿公司規避環評、違法分割變更農地，一再圖利坤輿公司，也令人質疑相關局處人員是否涉及貪瀆，廉政署應介入調查。

陳椒華表示，坤輿掩埋場案的開發面積實際已超過2公頃，依照「非都市土地審議作業規範」第26條規定，必須要有2條聯外道路才能通過審查，但坤輿掩埋場迄今只有1條，而且面積超過2公頃須送環評，「依法根本不能通過」。

反坤輿自救會會長陳清鑫表示，坤輿掩埋場的設施為20年前設置，用最落伍的設施處理廢棄物，恐造成環境很大汙染，加上掩埋場隔壁就是龍昇湖，灌溉後龍鎮跟造橋鄉廣大農田，影響甚鉅，居民已發起守護家園的活動一年多的時間，請政府速速把坤輿案終結。

台灣水資源保育聯盟表示，距離掩埋場300公尺處有龍昇湖，事業廢棄物進場後，勢必影響龍昇湖水質，去年4月雖曾進入總統府當面向蔡總統建言，千萬不能讓龍昇湖水源受到汙染，但如今竟發生黑道進攻自救會基地的狀況，「呼籲總統終結黑道、終結違法坤輿掩埋場」。

自救會 廢棄物 苗栗縣 蔡英文 陳椒華

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